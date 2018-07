Lo que se olvida en los colectivos se puede encontrar en la web

Todos perdimos algo importante alguna vez. Las llaves de la casa o del auto, el celular dentro de nuestra propia casa o en otros lugares y los documentos. Lo que quizás no imaginan esas personas es ser una de las que pierde algún objeto en un colectivo urbano que circula por toda la ciudad.

No es lo mismo perder objetos en un lugar inamovible a perder algo importante en un vehículo en movimiento, donde constantemente suben y bajan miles personas que van hacia destinos diferentes.

Pero cabe destacar que dentro del colectivo hay de todo: pasajeros desprevenidos, pasajeros que avisan; pasajeros que se dan cuenta tarde, y los pasajeros que recurren al chofer. Y algo más: que si algo se perdió en el colectivo, se puede chequear si fue encontrado en la web (ver aparte).

En el ranking de objetos perdidos están las tarjetas de colectivo; las credenciales de obras sociales o tarjetas de crédito; documentos, dinero y por último, ropa.

“Perdí la tarjeta escolar y en ese momento pagaba 1,50 pesos para viajar. Después no pude conseguir que me dieran otra vez el certificado para que pagara menos. Entonces, estuve medio año pagando, en su momento, 14 pesos. En febrero volví a la escuela y ahí me dieron el pase escolar”, expresó amargamente, Lucas un adolescente neuquino.

Una experiencia similar tuvo Marisa. Ella perdió dinero en efectivo pero tuvo la suerte de que otro pasajero le avisara de que se le había caído antes de bajarse del coche. “No me di cuenta en qué momento se me cayó, pero un chico que venía en el asiento de atrás vio la plata en el piso”, sostuvo la pasajera.

Una neuquina que viaja constantemente en colectivo afirmó que hasta el momento no ha perdido ninguno de sus objetos personales. “Siempre tuve precaución y agarré bien mis pertenencias para que nada se me cayera. Solo una vez vi que a un chico se le había caído el celular en el asiento del colectivo y no se dio cuenta. Pero yo vi el celular cuando se había bajado. No pude devolvérselo así que se lo di al chofer”, comentó Teresa, mientras esperaba el colectivo en calle Alderete y Santa Fe.

Cuando se pierde algo, no se busca correctamente. Sólo se revisa el mismo lugar una y otra vez, sin pensar en las alternativas de dónde pudo haber quedado el objeto perdido. “Estuve varios días pensado donde había dejado mi campera porque no la podía encontrar en mi casa. Y no me podía acordar en qué lugar la había dejado. Hasta que me di cuenta que la había dejado en el colectivo. No la pude recuperar más. Fue una lástima”, contó Angie mientras esperaba el colectivo, pensando esta vez en no dejarse nada adentro.