Los pueblos de Neuquén que luchan para sobrevivir

Les dicen pueblos fantasmas, parajes o caseríos. En Neuquén hay más de 15 comisiones de fomento con menos de 500 habitantes en los que la falta de emprendimientos privados que den trabajo a su gente se traduce en empleo público. Lugares en los que la población rural envejece, los jóvenes dejan sus hogares en busca de futuro y la condena de “pueblo chico” se enfrenta sin posibilidades de crecer.

Los jóvenes cuando no hay trabajo se van. Pasa en casi todos los parajes. Las comisiones de fomento son un motor de una sociedad que no avanza y terminan asistiendo a las necesidades de muchas familias. No funcionan proyectos privados y la gente termina en la Comisión para pedir una changa, una ayuda.

Estos son sólo cuatro ejemplos de aquellos “pueblos” que con pocas posibilidades, intentan no pasar al olvido. Aislados de los avances de las ciudades pero con realidades calcadas todos respiran gracias a la tenacidad de sus pobladores que se resisten a pensar que algún día ese lugar sea sólo un nombre en la historia.