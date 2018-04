“Mamá este cuerpo no es mío, no me siento así. Soy María Paz”

“ Ella nació como Pedro Simón en 2011. Ya a los tres años nos comunica su asociación a lo femenino. Querer jugar con muñecas y usar vestido. Y a los tres años y medio, casi cuatro años se le planta a la madre y le dice: este cuerpo no es mío, no me siento así. Soy María Paz. Ella se puso su propio nombre y ahí empezó el proceso” , contó Sebastián Porro, padre de María Paz que hoy ya tiene 6 años.

El relato de Sebastián fue uno de los testimonios que se escucharon ayer en el primer Foro Transdiciplinario sobre Infancias Trans que se desarrolló en la capital. Porro expresó que cuando iniciaron el camino se veían vulnerables. “Lo primero que tuvimos que enfrentar fue a la familia, después al entorno de los amigos, después a la escuela y después a la burocracia que tiene el estado en estos casos”, dijo.

Te puede interesar Paz, la primera niña trans de Neuquén

El papá de María Paz marcó que fueron asesorados legalmente por la dirección de Diversidad y acompañados por funcionarios provinciales que les facilitaron “llevar adelante el trámite”.

El 17 de mayo del año pasado concretaron el DNI. “Nos dieron el acta rectificada, y en el mismo día hicimos el cambio en el registro”, indicó. Reveló que compartió su experiencia en el encuentro “para llevarle un poco de luz a otras familias que estén en la misma situación y que sepan que no están solos”.

Quien también narró su historia familiar, fue Néstor Aguayo, papá de tres hijos. “Serena nació como Bautista”, comenzó y declaró que esa situación “nunca fue un problema”.

Las dificultades empezaron cuando cumplió los cuatro años, y empezó el jardín. “En el rincón de las nenas era rechazada porque era varón aunque estaba con vestido, y en otro rincón era rechazada porque estaba con vestido. Ahí nos empezó a manifestar que tenía un problema”, amplió.

Igual destacó que la transición desde ese momento hasta ahora “fue muy tranquila”. Lo atribuyó a que fue “muy bien acompañada en la escuela, en la familia no hemos tenido rechazo, en la escuela ha tenido algún evento, pero ha sido muy aislado”.

Te puede interesar La experiencia de la niñez trans: “Mamá, yo soy un nene”

Señaló que fue un poco caótico hacer el DNI, que lo recibieron la semana pasada y comenzaron los trámites en julio del año pasado. “Al principio fue tedioso y de confrontación, porque si bien hay una ley que lo permite y que prevé que sea solo un trámite administrativo. En nuestra provincia todavía no está reglamentada”, explicó.

Benjamín Génova, referente de la organización Varones Trans de Neuquén y Río Negro, fue otro de los expositores. “A mí me pasa que a partir de que puedo contar cómo me siento, desde hace 7 años atrás, hoy tengo 32 años, me parece fundamental visibilizarlo”, afirmó.