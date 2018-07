Viven al lado de una obra millonaria pero no tienen servicios básicos

La “mesa de negociación” se llevó a cabo por gestión de la Defensoría del Pueblo, que logró reunir en los encuentros a personal técnico del EPAS, representantes o intermediarios de CALF y funcionarios de primera línea de la Municipalidad que les prometieron que el lunes arrancarían las mensuras. Pero el acuerdo de “cese de piquetes” sobre el Metrobús pende de un hilo, ya que supieron que no tendrán posibilidades de tener cloacas hasta dentro de unos cuatro años, y que el EPAS trabajará en la posibilidad de prestar el servicio allí en unos dos años más.

La calefacción es a leña, y el agua se logra a través de caños de pvc que salen de una casa hacia la siguiente. Para la recolección de basura, los vecinos deben llevar su residuos a un tacho comunitario. “No sé si logramos algo este año”, dijo con escepticismo uno de los vecinos que no buscaba conocer cuál fue el resultado de las reuniones con los funcionarios que se realizaron el martes y miércoles.

“Vamos a las reuniones acá en el barrio y a la municipalidad, firmamos papeles, volvemos a hacer reuniones y después no pasa nada”, se quejó Sergio Valenzuela, uno de los residentes.

“Una obra multimillonaria nos pasa por el frente y nos dicen que no hay fondos ni plata: estamos colgados del agua, no tenemos conexiones eléctricas estables y los cables estallan cuando todos instalan los caloventores, porque hace frío y la leña está cara; los vecinos están cansados”, describieron los integrantes de la toma “La Pacífica”.

El dato

300

familias viven en La Pacífica, según el censo realizado. Está ubicada sobre la avenida Del Trabajador.

“Hacemos reuniones y después no pasa nada. El mayor apuro son las cloacas, así no tenemos que andar tirando el agua en las calles”,

“Si la gente no ve algún avance van a volver a las medidas de fuerza, a cortar la calle; porque si no logramos algo ahora no se logra más”,

cuestionó María Victoria Torres, otra de las referentes del sector.