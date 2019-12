Newell's dejó a Independiente prendido fuego

Independiente estuvo dos veces al frente y perdió igual. En condición de local, el equipo dirigido en forma interina por Fernando Berón perdíó 3 a 2 con Newell’s en el partido pendiente de la fecha 2 de la Superliga.

El panorama era inmejorable, pero el Rojo se encargó de desaprovecharlo una vez más. A los 8 minutos Cecilio Domínguez abrió la cuenta y el local tenía todo a su favor. Sin embargo, sobre los 38 llegó la igualdad de Angelo Gabrielli . En otro momento ideal, el cierre del primer tiempo, llegó el 2-1 por Silvio Romero desde el punto del penal.

Pero la Lepra no bajó los brazos y en el complemento llegó a la igualdad por intermedio de Fabricio Fontanini con un cabezazo de pique al piso.

Independiente tuvo la suya para ganarlo pero no pudo superar a Alan Aguerre. En el área propia ya había zafado de un penalazo sobre Maxi Rodríguez no cobrado por Mauro Vigliano. Sin embargo, a tres minutos del cierre el ex Liverpool apareció para darle la victoria a su equipo con un remate cruzado. El Rojo quiso ira buscarlo y se quedó con las manos vacías.

Newell’s quedó décimo con 25 puntos e Independiente está en el puesto 15 con 21 unidades. A los de Avellaneda les queda pendiente el duelo con River del 19 de enero, seguramente con nuevo DT. La gente insultó a los jugadores.