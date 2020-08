Niegan haber encontrado al paciente 0 de coronavirus de Las Ovejas

Si bien esta semana se difundió que el caso 0 del primer caso de Las Ovejas y del norte neuquino, desde la zona sanitaria III se indicó que este punto aún no fue confirmado, sino que continúa en investigación. Además, se infirmó que Chos Malal registró el primer caso no vinculado con el inicial.

La información que se difundió, indicaba que un proveedor ingresó a Las Ovejas a través de la Ruta 40. Luego, habría recorrido varios comercios de Chos Malal, Los Miches, Guañacos, El Cholar y El Huecú, además de Las Ovejas.

El jefe de la zona sanitaria, Pablo Zarate, explicó que no pudieron determinar si este viajante de Mendoza es o no el caso 0. Resaltó que aún continúa la investigación epidemiológica porque son varios los aspectos que hay que analizar antes de poder hacer una afirmación de esa naturaleza.

También aclaró que no se conoce si ese hombre tiene o no coronavirus, porque solo fue sometido a un análisis serológico de anticuerpos, que no corresponde para diagnosticar. Destacó que en Neuquén no se utiliza porque solo permiten saber si un grupo poblacional estuvo o no en contacto con el coronavirus en algún momento. Por esto, por ejemplo, se usó este tipo de test en Loncopué, localidad que es parte de un estudio nacional para conocer el comportamiento del virus,

Por lo tanto, sin un diagnóstico seguro ni la finalización de la investigación epidemiológica, no se pudo determinar aún el contacto 0, por el cual el norte neuquino registró sus primeros casos de coronavirus después de cinco meses de pandemia.

Además, desde la zona sanitaria se informó que, ayer, se confirmó un caso de coronavirus en Chos Malal que no está relacionado con Las Ovejas, como ocurrió con los anteriores. Indicaron que están investigando a todos sus contactos estrechos y pidieron a la población que extremen las medidas sanitarias.