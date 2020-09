Ningún paciente de terapia intensiva logró salir del hospital en Cipolletti

No hay disponibilidad de camas en Cipolletti (foto Florencia Salto)

Desde el inicio de la pandemia ningún paciente covid que necesitó ARM (Asistencia Respiratoria Mecánica) logró el alta en Cipolletti. Varios negativizaron el virus pero aún se encuentran en terapia intensiva. Actualmente hay 15 pacientes internados y al menos cuatro fueron derivados.



Mañana podría darse la primera alta de un paciente de 33 años que estuvo 44 días con respirador, el martes se lo sacaron y si responde bien le darán el alta. El proceso de atravesar por una terapia intensiva es largo, complejo y puede generar un montón de complicaciones.



“No es gratis ingresar a una terapia intensiva”, alertó Rita Martín, a cargo del área de terapia intensiva del hospital de Cipolletti. El proceso de respiración asistida es “un arma de doble filo” porque el paciente es asistido artificialmente para todas sus necesidades. Esto puede generar complicaciones, detalló la médica intensivista.

“La terapia intensiva es un arma de doble filo, todo lo que ponés para ayudar a un paciente genera un riesgo de infección: una sonda para orinar puede generar una infección urinaria, un catéter para pasar la medicación una infección en la sangre, una sonda para alimentar tiene riesgo de sinusitis. No es gratuito pasar por la terapia”, explicó.



El promedio de mortalidad en los pacientes que ingresaron a terapia por coronavirus es alto Cipolletti. Alrededor del 50 por ciento falleció y se trata de personas de entre 23 y 55 años. Fueron seis muertes mientras que otras seis personas lograron negativizar pero aún se encuentran con respirador, salvo el paciente que podría tener el alta mañana.



El principal inconveniente que genera el virus es en el sistema respiratorio y en la funcionalidad de los pulmones. Por eso, el trabajo del servicio es muy intenso y requiere de mucho trabajo. A los pacientes deben pronar varias veces al día, eso significa ponerlos boca abajo.



“Se hace porque los pulmones funcionan tan mal que hay que ponerlos boca abajo. Eso requiere mucha demanda de enfermería, kinesiólogos”. Algunos pacientes requieren este procedimiento hasta ocho veces por día, algunos no pueden quedar boca arriba y necesitan más atención.

Hay un procedimiento que se llama limitación del esfuerzo terapéutico en el cual el sistema hace todo lo que está a su alcance pero si no responde al tratamiento no va a ARM.

Esto se habla previamente con la familia. Hubo un caso de una mujer de Cipolletti que decidió agotar todas las instancias de atención pero no ingresar a un respirador, falleció en el hospital.

Martín explicó que el respirador ayuda a que el paciente logre la función respiratoria y que se necesita de un paciente que sea capaz de eso. “No todos los pacientes pueden soportarlo”, destacó.

“La gente no maneja la información real de cómo está el sistema de salud. Lo que la gente no sabe es que estamos teniendo casos de pacientes jóvenes de menores de 55 años y sin patologías y que se han muertos personas de 23, de 35, 44 años en la terapia, no de 80 años. Entonces si le cuesta sobrevivir a un paciente de 44 años el de 80 es menos probable que salga”, cerró.

No hay personal para sumar camas en el sistema público

En sintonía con las declaraciones de la directora del hospital, Rita Martín explicó que la solución no es incrementar camas de terapia intensiva porque no hay suficiente recurso humano para atenderlas.



“Esto es lo que por ahí no se entiende, no alcanza con traer respiradores, necesitás personal que pueda atender este tipo de paciente y que tengan algún momento de descanso”, indicó.



La intensivista destacó que las jornadas de trabajo “son extenuantes” y que no capacidad para sumar mas respiradores.

“No hay posibilidad de ampliar la terapia porque no hay intensivistas. Es una especialidad que no se elige, entre otros cosas porque la remuneración es baja”, detalló.