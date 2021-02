No aparece la yegua de equinoterapia: "Dicen que la mataron"

La fiscalía de Cipolletti se sumó a la búsqueda de la yegua de equinoterapia que desapareció el domingo por la noche de una chacra de Fernández Oro. El fiscal Guillermo Merlo tomó la denuncia de la dueña del animal.



Mila es una yegua de 20 años que desde 2014 trabaja con el equipo de equinoterapia "Welun Hueney", junto a varios profesionales y otros dos animales. El domingo fue la última vez que la vieron y desde ese momento los dueños iniciaron una desesperado búsqueda para encontrarla.



Ayer recorrieron durante más de ocho horas la zona de chacras aledañas pero sin ningún rastro. Rosario, quien está al frente del equipo de equinoterapia, contó que recibió muchos llamados por parte de los vecinos.



"Muchos me dicen que la faenaron. La buscamos por todos lados. Lo que me dicen en el barrio es que la mataron pero yo no pierdo la fe. Tengo una tristeza infinita", relató Rosario.



La mujer detalló que esta mañana fue recibida por Merlo quien estaba en conocimiento de los hechos y que inició una serie de diligencias para hallar al animal. La denuncia le dará intervención a la policía científica para comenzar la búsqueda.



Rosario agradeció a la comunidad por la colaboración: "Me han ofrecido hasta plata para que ponga una recompensa. Muchísima solidaridad pero hasta no la encontramos".



Mila desapareció el domingo por la noche. En el lugar hay un cuidador pero no observó cuando se la llevaban. Los animales están sueltos en el predio y estaban en el último cuadro de la chacra que linda con otra propiedad. "Desde donde está la casa no se ve esa zona", detalló Rosario.