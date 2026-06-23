Fuerte choque en pleno centro de Roca: una motociclista terminó herida

Durante las primeras horas de este martes se registró un fuerte choque que dejó como resultado una motociclista herida. El impacto ocurrió en pleno centro de la ciudad de Roca.

Cómo se encuentra la motociclista herida en Roca

Según la información brindada por el comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, el siniestro se registró minutos antes de las 9 en la intersección de las calles Neuquén y 9 de Julio.

Los protagonistas del hecho fueron una moto 110 conducida por una joven de 22 años y una Honda HRV conducida por otra mujer. Si bien aún resta esclarecer que ocurrió, se determinó que la moto circulaba por la calle Neuquén de norte a sur y al llegar a la calle 9 de Julio, terminó impactando con el otro rodado.

Foto: Alejandro Carnevale

Producto del fuerte impacto, la motociclista terminó herida y tras la llegada de una ambulancia, fue asistida en el lugar. La mujer no sufrió lesiones graves.