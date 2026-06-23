Añelo confirmó que será anfitriona de una nueva fecha del Rally Neuquino

La conocida pasión de los neuquinos por el rally y las diversas características geográficas del territorio, se prestan para que el talento de los pilotos sea una invitación para disfrutar de la actividad. En ese contexto, Añelo vuelve a ser escenario para otra fecha del Rally Neuquino los próximos 11, 12 y 13 de septiembre.

En el Sum Cultural, ubicado en la calle 19, se presentó ayer de manera oficial la 6ta fecha de Rally Neuquino (la 3era y 4ta fecha serán en Zapala). El acto contó con la presencia del intendente de Añelo, Fernando Banderet, autoridades municipales, y el organizador principal del Rally Neuquino, Bruno Ocampo, histórico referente del deporte motor que conduce la entidad que agrupa a los pilotos y navegantes, Apryn-sur.

“El fuerte compromiso político y comunitario están detrás de este logro”, dijo Banderet quien resaltó que “Desde el inicio de la actual gestión, el gobierno municipal ha aunado incansables esfuerzos para posicionar a Añelo como una plaza de gran competitividad, infraestructura y calidad para el deporte motor a nivel provincial”.

A su turno, el director de Deportes de la municipalidad, Emmanuel Maggio, se expresó orgulloso por la posibilidad de que localidad sea sede del certamen, valorando que en Añelo: «No somos solo gas y petróleo, sino que tenemos un abánico amplio, no solamente en materia deportiva, sino que también involucra a otros sectores como la cultura y el turismo».

Bruno Campos, presidente de Appryn-Sur.

Para la fecha, la cual tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de septiembre, Añelo tendrá representación local. Entre los pilotos que suelen competir en el Rally Neuquino figuran Maximiliano Fuentes (N2/Toyoyta Etios) y Luis Beltran (RC5/Peugeot 208).

Angeloni recibiendo a un histórico jugador de Los Pumas, Nicolás Sánchez.

El presidente de Appryn-Sur, Bruno Campos,agradeció al intendente «Que hace un esfuerzo por traer el rally neuquino, ya que algunas veces se ha complicado por los gastos». También destacó que en esta actividad no «sólo traemos una carrera de autos, sino que traemos cultura, deporte, turismo y trabajo».

Consultado por este medio, la organización todavía no brindó detalles sobre el terreno por donde pasaran los autos. Si bien hay fecha confirmada, el itinerario aún no fue diagramado, por lo que los binomios obtendrán información sobre los caminos acorde se vaya acercando la fecha para la competencia.