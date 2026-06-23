Robo a una farmacia en Plottier: condenaron a un acusado y ahora resta definir la pena

Los magistrados analizaron registros fílmicos y otras evidencias para determinar la participación coordinada de los involucrados.

El tribunal integrado por los jueces Luis Giorgetti y Juan Pablo Encina, junto a la jueza Carina Álvarez, declaró responsable a Lautaro Ramón del Castillo por el delito de robo agravado por la utilización de arma impropia, en carácter de coautor, por un hecho ocurrido en Plottier.

El asalto tuvo lugar el 5 de septiembre de 2025, cuando dos personas ingresaron a una farmacia de la localidad para concretar el robo. Durante el juicio no estuvo en discusión la existencia del hecho, sino la aplicación del agravante referido al uso del arma respecto de Del Castillo.

El análisis del tribunal

Según se ventiló en el debate, quien portaba el arma era el otro imputado, Sergio Rubén Morán. Sin embargo, los magistrados concluyeron por unanimidad que ambos participaron de manera coordinada en la planificación y ejecución del atraco.

El tribunal sostuvo que, aunque cada uno desempeñó funciones diferentes durante el hecho, ambos deben responder como coautores del mismo delito y bajo idéntico agravante.

Las pruebas y la próxima etapa

La resolución tuvo en cuenta, entre otros elementos, registros de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir la secuencia del robo e identificar el rol de cada uno de los involucrados.

Morán había admitido su responsabilidad mediante un acuerdo alcanzado en marzo de este año, por el que recibió una pena de cinco años de prisión.

Ahora, en una nueva audiencia, el mismo tribunal deberá definir la pena que le corresponderá cumplir a Del Castillo por el hecho.