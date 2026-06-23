Más oportunidades: Río Negro suma nuevas universidades que podrán realizar pasantías en la industria hidrocarburífera

Río Negro incorporó a la Universidad de Flores (UFLO) al sistema provincial de pasantías educativas en empresas hidrocarburíferas. Mediante un acuerdo entre la Secretaría de Hidrocarburos, la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades (UPEU) y dicha institución, más estudiantes rionegrinos y rionegrinas tendrán acceso a una formación con experiencia.

El marco normativo del programa es la Ley Provincial 5.733, que establece como condición para la prórroga de concesiones hidrocarburíferas el compromiso de cada empresa operadora de incorporar hasta cinco pasantes educativos con residencia en la Provincia de Río Negro, conforme la Ley Nacional N° 26.427.

En diciembre de ese año, la UPEU y la Secretaría de Hidrocarburos habían formalizado actas acuerdo con las sedes Alto Valle y Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (FADECS-UNCO), estableciendo el mecanismo coordinado de convocatoria y selección de pasantes.

Con la incorporación de UFLO, el sistema universitario comprometido en este esquema se consolida y gana en cobertura de perfiles académicos vinculados a la energía, el ambiente, la ingeniería, las ciencias jurídicas y la administración.

El acuerdo firmado asigna a la UPEU el rol de nodo articulador del circuito: relevará anualmente los perfiles requeridos por las empresas, los comunicará a las universidades, coordinará la formalización de los convenios individuales con cada pasante y verificará la ejecución del proceso. La UFLO, por su parte, se encargará de difundir las convocatorias, establecer criterios académicos de elegibilidad, seleccionar a los postulantes y acompañar pedagógicamente cada trayecto.

Un requisito central del acuerdo es que todos los postulantes seleccionados deberán ser oriundos de la Provincia de Río Negro y acreditar residencia provincial.

El Acta Acuerdo fue suscripta por la Lic. Mariela Moya, Secretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente; la Lic. Daiana Neri, Secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades del Ministerio de Educación y Derechos Humanos; y el Lic. Christian Kreber, Vicerrector General de la Universidad de Flores.