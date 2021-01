"No me cuesta transmitir lo que hago, creo que esa es la clave"

Meter las manos en la masa y darle forma al pan es una de las sensaciones más reconfortantes que existen. Mezclar los ingredientes y que, en la medida de lo posible, salga bien lo que hagas no tiene precio. Pero lo más difícil, a veces, es la forma de transmitir un conocimiento que tenga que ver con la cocina. Podés aprender la receta, pero es fundamental darle ese toque de pasión.

Juan Manuel Herrera, maestro panadero y pastelero, tiene ese toque que entusiasma e invita a animarse y probar esto de la panificación. Habitué de El Gourmet, ha hecho dupla con el chef Roberto Petersen para enseñarnos a elaborar "Panes y postres a la parrilla", a la plancha, al horno de barro o al rescoldo. "La de idea surge desde El Gourmet, me proponen hacer un programa con Roberto. Algo totalmente distinto a lo que venía haciendo. La verdad que esto de compartir programa con Roberto, por quien siempre tuve admiración, fue muy bueno. Hubo buena química".

Juan Manuel y Roberto, una dupla con mucha química.

Los aromas de la panadería han sido parte de su vida desde siempre. "Mi papá me enseñó e inculcó mucho el trabajo desde chico, la pasión por lo que hacés. Por eso creo que lo que más valora la gente, que me sigue, es la forma de explicar que tengo. No me cuesta transmitir lo que hago en palabras, creo que esa es la clave. No guardarme nada, contar todas mis experiencias programa a programa de una manera que la gente lo interpreta bien y lo entiende".

Trabajar en época de pandemia "fue raro, todo se hizo más largo. Creo que los videos de Instagram y Face fueron herramientas que se potenciaron con esta situación. La verdad es que yo no lo exploté a full al principio. Recién ahora lo estoy haciendo. Creo que es otra vía para que la gente te vea desde otro lugar, por ahí parece todo más casero. Me gusta eso de las redes sociales".

Herrera durante uno de sus programas.

Juan Manuel arrancó el 2021 con más clases on line e incursionando mucho más en las redes sociales. Nos contó que de la Patagonia conoce Bariloche y fue turista por un día en Comodoro Rivadavia. Pero reconoce que "lo que más me gusta es el chocolate (se ríe)".