"No me gustaría ganar la Liga por una cancelación", dijo el DT de Barcelona

El DT de Barcelona, Quique Setién, reconoció hoy que no le gustaría salir campeón de la Liga española de fútbol si se llega a dar por terminada la temporada, una de las opciones posibles a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

"Estoy deseando terminar, no me gustaría ganar el campeonato si quedara así, de esta manera. Sería de sentido común que si no continúa, que se quede como está. Pero la realidad es que a todos nos gustaría completar el campeonato", aseguró el entrenador en una charla en los medios del club.

Añadió, en este sentido, que su deseo es ganar la Liga como se debe, jugando todos los partidos. Al momento de la suspensión del certamen, y a falta de 11 fechas, el equipo de Lionel Messi lideraba la tabla con 58 unidades, dos más que Real Madrid.

"Pero existe la preocupación de lo que puede suponer esta vuelta, y que pueda haber un rebrote o situaciones que puedan empeorar la situación. Entiendo que habría que completar el campeonato si se dan las circunstancias de salud para todos los implicados", dijo.

Sobre el trabajo del cuerpo técnico en confinamiento, reconoció que hicieron todo el trabajo de revisión de partidos y preparación de futuros duelos en los primeros días.

"Al principio, pensábamos que esto sería más corto y vimos a rivales pero ya hicimos todo el trabajo. Hemos visto cosas pero no de manera como cuando trabajas", comentó.

Respecto del futuro, Setién opinó: "El fútbol es de contacto y vamos a pasar una etapa de correr y no interactuar con el resto, hay que guardar esas normas. Se abre una puerta que nadie ha abierto jamás", señaló.

"Se vuelva como se vuelva, será igual para todos los equipos y nadie podrá sacar una ventaja. La realidad es que este virus nos ha cambiado la vida a todos. Hay grandes incertidumbres que solo veremos y resolveremos cuando empecemos. No vas a volver de la misma manera que lo dejaste, esta es la realidad", cerró.