No saben hacer otra cosa que endeudar

LOS MENUCOS

A propósito de la autorización al Ejecutivo rionegrino a emitir letras por $ 5 mil millones: así nos desgobiernan. No saben hacer otra cosa más que endeudar. A esta gente votan, una casta que no hace otra cosa que incrementar la deuda para que la pague vaya a saber quién. Y el problema está en los tres poderes, porque no hay uno que busque modificar esta manera de conducir a una Provincia que se ha convertido en la mayor generadora de mano de obra inservible. Entre bomberos no se van a pisar la manguera por que ellos ni lerdos ni perezosos se aumentan sus dietas y sus gastos de manera descontrolada.



Como un simple ciudadano de Río Negro, les digo a todos: son unos irresponsables, están aniquilando el futuro no solo de la Provincia sino de próximas generaciones; claro no la de sus hijos y nietos porque a esos los van a dejar como para que vivan la vida fácil, porque ustedes amasan una fortuna impunemente y en los dos poderes.

Ali Yauhar

DNI 8211757