Cuál es el plan de la Casa Rosada para postergar la destitución de Manuel Adorni en el Senado

El margen de maniobra político en torno a Manuel Adorni paralizó la agenda legislativa estratégica del Poder Ejecutivo. Tras una jornada de alta tensión y negociaciones a puertas cerradas en el Congreso, el oficialismo logró pactar en la reunión de labor parlamentaria la suspensión de la sesión prevista para este jueves.

La maniobra le otorgó al Jefe de Gabinete una tregua técnica de dos semanas, aunque consolidó un escenario de desgaste continuo que sacude las estructuras internas de La Libertad Avanza.

En los pasillos del Senado, la estrategia de postergación fue recibida con fuertes críticas por parte de sectores del propio oficialismo que exigían dar el debate de forma inmediata para no estirar la controversia patrimonial.

Sin embargo, la orden directa de Balcarce 50 fue salir al salvataje del ministro coordinador para evitar una votación adversa en el recinto, donde el peronismo y los bloques aliados buscaban activar la interpelación y la moción de censura regulada por el artículo 101 de la Constitución, según lo publicado por Infobae.

El costo del blindaje: se cayó la Ley de Propiedad Privada

Para desactivar la ofensiva opositora, las terminales políticas del Gobierno operaron contrarreloj durante las últimas 48 horas ante senadores y gobernadores de distintas provincias. El costo institucional de resguardar provisionalmente al Jefe de Gabinete alteró las prioridades del oficialismo:

Proyecto congelado: el Ejecutivo debió dar de baja el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , una iniciativa central diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , que el presidente Javier Milei urgía sancionar esta semana.

el Ejecutivo debió dar de baja el debate de la , una iniciativa central diseñada por el ministro de Desregulación, , que el presidente urgía sancionar esta semana. Nueva fecha límite: tras la negociación con las bancadas dialoguistas, se acordó convocar a sesión para la semana próxima, incluyendo formalmente el pedido de interpelación en el temario. La fecha tope para que Adorni rinda cuentas quedó fijada para el 2 de julio.

Durante la mañana del miércoles, la incertidumbre se potenció por la circulación de versiones que daban por un hecho la renuncia del funcionario. Operadores oficiales alimentaron de forma temporal el rumor ante los bloques aliados para ganar tiempo en la negociación, en una jornada donde quedó expuesto que el oficialismo no cuenta con un plan de contingencia a largo plazo más allá de ganar tiempo.

Los motivos de la cúpula para sostener al Jefe de Gabinete

Pese al costo legislativo, Adorni se sostiene en su cargo a partir de un esquema de intereses cruzados en el núcleo duro del Gobierno:

El rechazo de Milei a ceder: el Presidente se niega de forma taxativa a pedirle la renuncia. En el entorno presidencial aseguran que «echar a Manuel hoy es entregarse al sistema». Por su parte, el funcionario prefiere resistir la presión pública antes que enfrentar las causas judiciales en Comodoro Py —por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles— sin el respaldo del cargo.

el Presidente se niega de forma taxativa a pedirle la renuncia. En el entorno presidencial aseguran que «echar a Manuel hoy es entregarse al sistema». Por su parte, el funcionario prefiere resistir la presión pública antes que enfrentar las causas judiciales en Comodoro Py —por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles— sin el respaldo del cargo. El factor de la Secretaría General: aunque los colaboradores de Karina Milei admiten una mayor frialdad operativa, desplazar al exvocero implica asumir un costo político propio para la hermana del mandatario, quien actuó como su mentora política desde el inicio de la gestión.

aunque los colaboradores de admiten una mayor frialdad operativa, desplazar al exvocero implica asumir un costo político propio para la hermana del mandatario, quien actuó como su mentora política desde el inicio de la gestión. Freno a rivales internos: en la arquitectura de poder que coordina el asesor Santiago Caputo, la permanencia de Adorni funciona como un contrapeso para bloquear el avance de otros sectores internos, principalmente el referenciado en el armado territorial de los Menem.

Datos económicos tapados y el impacto en las encuestas por el Adornigate

La persistencia del escándalo patrimonial —reavivado tras la justificación de un incremento de bienes del 415% real basado en transacciones de Bitcoin en 2013 y la omisión original de 513.000 dólares en efectivo— comenzó a obturar la agenda económica del Gobierno. Los equipos de comunicación oficiales no lograron capitalizar hitos financieros clave de la jornada:

Desaceleración mayorista: el índice de precios mayoristas registró una nueva caída consecutiva en las mediciones oficiales.

el índice de precios mayoristas registró una nueva caída consecutiva en las mediciones oficiales. Crédito internacional: el Banco Mundial aprobó un paquete de garantías por 2.000 millones de dólares para la Argentina, un desembolso estratégico para cubrir los vencimientos de deuda previos a los comicios de 2027.

La preocupación de los armadores libertarios radica en los últimos sondeos de opinión pública que ingresaron a la Casa Rosada. Las mediciones reflejan que el denominado «capítulo cripto» del caso Adorni quebró el blindaje discursivo del espacio y asestó, por primera vez, un impacto negativo directo sobre la imagen del presidente Milei.

Ante este panorama, el mandatario se prepara para exhibir una foto de respaldo explícito junto a su Jefe de Gabinete este sábado durante el acto oficial por el Día de la Bandera en Rosario, previo a iniciar una nueva gira al exterior por España, Paraguay y los Estados Unidos.

Con información de Infobae.