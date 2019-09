No se podrá recuperar El Espigón para el próximo verano

Los importantes daños producidos en las escaleras de El Espigón durante la fuerte sudestada del pasado martes no podrán ser subsanados para la próxima temporada estival según explicó el secretario de Obras Públicas de la provincia, Alejandro Echarren, en declaración a FM VyP.

Luego de una recorrida por el lugar el funcionario explicó que "de la totalidad de la obra la parte más afectada fue el viaducto del primer puente, por donde se accede a la roca grande. Lo arrancó, lo retorció y lo sacó de las bases, algunas columnas las cortó".

Comentó que "al último puente, el más largo, lo arrancó del anclaje, las escaleras quedaron en perfecto estado, y quedó en la playa a unos setenta metros de donde estaba" y agregó que "la estructura no sufrió casi nada de daños, sí los paneles del piso que se salieron de la base, pero la estructura la arrancó entera. Eso demuetra la voracidad con la que pegaba el mar en ese lugar".

La fuerte sudestada también arrancó el parador construido por quienes practican surf "sólo quedó la base" y de la construcción "no hay rastros" dijo.

Echarren también contó que la fuerza del agua provocó algunos desprendimientos de grandes rocas en el acantilado de Playa Bonita "que no son las que estaban debajo de la arena por su gran tamaño y la escalera no sufrió daños porque está más adentro en el acantilado" y "en la bajada de Picoto tampoco hubo daños" lo que demuestra que la escalera de El Espigón no resistió porque "estaba más expuesta" en especial las construcciones que se encontraban casi paralelas al mar y la única escalera que no sufrió daños "está perpendicular a la costa".

Adelantó que "para el verano no van a estar los puentes" porque aquella inversión de tres millones de pesos que se realizó en su momento "ya no tiene nada que ver y tenemos que hacer todo un proceso de contratación que lleva tiempo", además contó que "la obra es complicada, fue una de las más compleja para ejecutar, por la marea, que te deja pocas horas de trabajo, los puentes son complejos y tenés que utilizar maquinaria" por eso repitió que "para el verano no vamos a llegar".

En las próximas horas se va a recuperar el material con la colaboración de Vialidad Provincial "para que no haya hechos de vandalismo" y "después vamos a hacer una evaluación técnica del sistema de apoyo".

Por último, Echarren recordó que una fenómeno de este tipo no se registraba desde la década del 70 y debido a lo ocurrido se suspendió la licitación prevista para el 19 de este mes, destinada a reponer una parte de la bajada y la iluminación del sector.