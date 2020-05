La secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno provincial, Mercedes Ibero, aseguró esta noche de sábado que no hay problemas con el suministro de equipos de protección personal en los hospitales de Río Negro. “Nosotros no tenemos hoy quejas de la falta de equipos de protección personal”, afirmó.

Ibero informó que 3 personas se curaron en las horas últimas en esta ciudad y que los 10 estudios que se hicieron dieron resultado negativo. Desde que empezó la pandemia hubo 141 personas que contrajeron la COVID-19, que transmite el coronavirus, en Bariloche. De ese grupo se recuperaron 113. Por eso, quedan 28 internados. Además, dijo que en esta ciudad quedan alrededor de 300 personas aisladas.

Mientras que en la provincia hubo hasta el momento 391 contagiados desde principios de marzo hasta la fecha. Ibero dijo que en las horas últimas se detectaron otros 5 casos positivos (3 en Cipolletti y 2 en Roca). De ese grupo, 298 se curaron y 18 murieron. Hasta el momento hay 75 pacientes contagiados internados en la provincia.

Ibero apoyó la movilización del personal de Salud. Explicó que los médicos se autoconvocaron a nivel nacional “porque habían sido acusados en otra provincia por contagiar supuestamente el coronavirus”. “El supuestamente es porque eso lo deberá probar la justicia”, sostuvo.

“Y la verdad es que hay que estar en el lugar de todos los médicos”, aseguró. Desvinculó la manifestación del personal de Salud con las protestas en contra de la cuarentena que hubo esta jornada en varias ciudades del país.

“Todos los que somos personal de la Salud, creo que estamos a favor de la cuarentena o del aislamiento”, afirmó Ibero. Y valoró el trabajo que en la primera línea hacen médicos, enfermeros, personal de limpieza, “el que prepara la comida, los choferes que llevan pacientes en la ambulancia. Todo el personal”.

En Bariloche, el personal de salud se manifestó y difundieron una nota con los puntos de la protesta. Uno de esos planteos fue que el personal de Salud, “en su gran mayoría, no cuentan con el material de protección adecuado y en cantidad suficiente”.

Sin embargo, Ibero dijo: “Nosotros no tememos hoy quejas de la falta de equipos de protección personal”. “Más allá que tenemos a los directores, que les puedo asegurar que nos torturan cuando empieza a faltar algo, no esperan a que no haya nada”, aclaró.

“Hay una coordinación provincial de enfermería, de atención primaria, de Salud Mental. Hay por tantos lados donde se puede pedir y es más, supónganse que nosotros no mandáramos, cada hospital con sus directores tienen la posibilidad de comprar”, explicó Ibero.

“También hay fondos nacionales que entran a los hospitales, está la posibilidad”, manifestó. “Por supuesto, hoy se recibe hoy todo de provincia, pero si pasara una emergencia que se llenara el hospital y no tuviesen, les puedo asegurar que todos los hospitales tienen guardado mucho por miedo a quedarse sin nada, sino podrían comprar”, enfatizó. “No es lo que nosotros creemos que faltan elementos de protección personal”, remató Ibero.

Sobre los aislados, dijo que el seguimiento es a través de los llamados telefónicos. Comentó que entre los aislados se suman los pacientes que han llegado de otras ciudades o del exterior y tienen que hacer también la cuarentena. “A todas esas personas se los sigue telefónicamente y cuando se cumplen los 14 días del aislamiento se les avisa personalmente por equipo de salud”, afirmó.

Manifestó que si en el medio de esos 14 días alguna persona “presenta un síntoma solo llama al 911 o en el momento en que llaman desde Salud para el control les informan y una ambulancia lo busca y lo traslada al hospital que corresponde”, comunicó Ibero.

Informó que hasta el momento hay 28 personas contagiadas en Bariloche, 24 en Roca, 12 en Cipolletti, 5 en Ingeniero Huergo, 2 en Dina Huapi, 1 en Lamarque, 1 en Allen, 1 en Cinco Saltos y en Cervantes.