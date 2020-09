Zapala

Igual que expresé mi opinión en publicaciones anteriores por este mismo medio, sostengo que el “señor Kicillof” a mi entender no tiene aptitudes para gobernar y mucho menos la provincia de Buenos Aires. Cuando no puede solucionar algún problema, la culpa es del otro (algo característico del kirchnerismo).



Critica, chilla y chilla pero no hace nada.

Esto me recuerda a Scioli, porque en su momento Menem expresó que era un invento suyo, y me parece que Kicillof es un invento de Cristina Fernández, que lo ha hecho creer que es un genio.



El conflicto con la policía lo termina pagando injustamente la Ciudad de Buenos Aires, a la que mediante decreto se le quita coparticipación y se la transfiere a la Provincia de Buenos Aires, disposición que es inconstitucional.



Así se gobierna en nuestro país, con DNU, Congreso congelado. Algún día terminarán estos abusos.

Jorge Temi

DNI 7.567.867