Es preocupante ver cómo crecen cada vez más los discursos negacionistas, es por lo que expresamos nuestro repudio a las publicaciones de la pseudo agrupación Pibes Libertarios en donde incitan a despintar los pañuelos que cada 24 de marzo vamos a pintar en el Centro Cívico. Estas publicaciones, más que expresar una posición política, dan cuenta del odio y la irracionalidad con la que se forman grupos de ultraderecha para atacar la memoria del pueblo.

En nuestra ciudad los pañuelos empiezan a pintarse en el año 2000. Quien tomó la iniciativa fue la CTA Río Negro; a esta propuesta se sumaron numerosas organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, de pueblos originarios, gremiales (no, no es como lo dicen los pibes tales, no son grupos vandálicos de izquierdas).

A 21 años de esta propuesta, los pañuelos siguen siendo repintandos cada 24M (o cada vez que los tachan con cruces, símbolos de dinero y/o afiches insultantes). Ahora quienes cada año organizan y retoman la iniciativa son las organizaciones Hijos Bariloche y APDH Bariloche, las cuales son acompañadas como en el 2000 por numerosas organizaciones, gremios y pueblos originarios, pero también por personas que no pertenecen a algún grupo anteriormente mencionado.

Es en este sentido que, además, queremos expresar nuestro apoyo al proyecto de “ley 30.000”, para sancionar el negacionismo en nuestro país. Las juventudes nos comprometemos a seguir levantando las banderas de la memoria, verdad y justicia, no vamos a dar ni un paso atrás en la construcción de una patria libre de odio.

Seguiremos construyendo memoria colectiva, porque no vamos a dejarnos pasar por arriba por quienes pretenden negar o minimizar una parte de nuestra historia.

Antu Villagra

Juventud Peronista Bariloche (extracto texto)