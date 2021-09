«No voy a votar a ninguno»: eligió hacer su propia boleta para mostrar su descontento

Con el cierre de casi todas las mesas, comienza el recuento de votos y no faltan algunas situaciones llamativas. En esta PASO, algo así ocurrió en Roca, donde una persona indignada decidió hacer su propia boleta para manifestar su sentir. No se sabe si la llevó o la escribió en el lugar, pero sí se cuidó que el tamaño no sea llamativo dentro del sobre.

"No voy a votar a ninguno" comienza la frase de molestia con los políticos que dejó plasmada en el papel esta persona que fue a votar a Roca, la que terminó con insultos, pero en siglas. Se encargó de subrayar la palabra "todos" para que quede claro que no apoya a ningún espacio político de los postulados.

El papel estaba escrito con lapicera roja, tal vez una casualidad, tal vez otra forma de expresar el malestar. Lo cierto es que esta boleta hecha a mano se convierte en un voto nulo.

Voto nulo es aquel que se emite con una boleta no oficializada, o cuando se emite con inscripciones o imágenes inadecuadas o se hayan incluido objetos extraños.