Fue viral: ¿estaba abierta la urna donde el presidente Alberto Fernández votó?

La faja que garantiza los comicios no es la superior sino una lateral que no se ve en el recorte pero en la imagen completa sí.

Por las redes sociales se viralizó una imagen del momento de la votación del presidente Alberto Fernández al momento de emitir su voto: por imágenes televisivas se observó que en la urna en la que que depositó el sufragio no estaba sellada. La Justicia Electoral porteña labró un acta en la mesa de votación.

Así lo revelaron fuentes judiciales, que explicaron que el acta es la constancia de la irregularidad pero no necesariamente ello deriva en una causa judicial, publicó la agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con las imágenes emitidas por distintos canales de televisión al momento del voto del Presidente, la urna de la mesa 0069 en la sede de la Universidad Católica de Puerto Madero no estaba debidamente cerrada.

En la imagen se observa una suerte de rotura en la faja superior que cierra la urna, lo que fue constatado por personal del juzgado electoral a cargo de María Servini.

A raíz de ello, el secretario electoral, Martín Seguí, ordenó que se dejara constancia de la anomalía y dispuso que se subsanara para continuar con el desarrollo de las PASO en ese establecimiento. La irregularidad no es achacable a los votantes sino a las autoridades de la mesa, explicaron voceros judiciales.

Según el sitio Reverso, desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmaron en un caso similar ocurrido en 2019 que esto es habitual porque las autoridades de mesa deben abrir las urnas para retirar los objetos necesarios que vienen dentro para el proceso electoral o verificar que estén vacías.

"La faja que garantiza la seguridad de la urna no es la que se señala en redes sino otra, que no figura en el recorte de las imágenes virales y no presenta roturas como se ve en las imágenes completas", agregó.