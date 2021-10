Nobel de Química para dos científicos que crearon una herramienta para construir moléculas

El científico alemán Benjamin List y el británico David WC MacMillan fueron galardonados este miércoles con el premio Nobel de Química "por el desarrollo de organocatálisis asimétrica", una nueva e ingeniosa herramienta para la construcción de moléculas, informó la Real Academia Sueca de Ciencias.

La organocatálisis es utilizada en "la investigación de nuevos productos farmacéuticos y también ha ayudado a que la química sea más ecológica", señaló el jurado.

Los catalizadores son sustancias que controlan y aceleran las reacciones químicas permitiendo la construcción de moléculas pero sin llegar a formar parte del producto final; por ejemplo, los catalizadores de los autos transforman las sustancias tóxicas de los gases de escape en moléculas inofensivas.

Durante mucho tiempo se creyó que sólo había dos tipos de catalizadores: metales y enzimas: "Benjamin List y David MacMillan son galardonados con el Premio Nobel de Química 2021 porque en 2000, independientemente entre sí, desarrollaron un tercer tipo de catálisis. Se llama organocatálisis asimétrica y se basa en pequeñas moléculas orgánicas", señaló el comunicado.

Y añadieron que los catalizadores orgánicos "tienen un marco estable de átomos de carbono, al que se pueden unir grupos químicos más activos; estos suelen contener elementos comunes como oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo" lo que los hace ecológicos y económicos de producir.

Desde su desarrollo la organocatálisis se ha utilizado para construir de manera eficiente diversos tipos de cosas desde nuevos productos farmacéuticos hasta moléculas que pueden capturar la luz en las células solares.

Benjamin List nació en 1968 en Frankfurt, Alemania, y se doctoró en 1997 en la Universidad Goethe de Frankfurt; actualmente es director del Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr, también en ese país.

David WC MacMillan nació en 1968 en Bellshill, Reino Unido, y se doctoró 1996 de la Universidad de California, (Estado Unidos); en la actualidad es profesor de la Universidad de Princeton, también en Estados Unidos.

