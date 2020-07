Novedades del mercado de pases en los clubes de primera

En Boca la prioridad es que esta semana Carlos Tevez oficialice lo que ya es un hecho: su continuidad en el club. Tras la intervención de Juan Román Riquelme, el Apache seguiría un año y medio más en la institución, para lo cual ya tiene el contrato en sus manos. El de Tevez será el contrato más alto del plantel.

Mauro Zárate, por su parte, recibió una nueva oferta y el club le advirtió que si la respuesta no es positiva ya no habrá contrapropuesta. Miguel Russo lo quiere en el plantel, pero el jugador tiene más ofertas para continuar su carrera. Por estas horas, Zárate decide junto a su entorno si continúa en un lugar de alta exposición y roce internacional o si emigra a otro equipo de menor jerarquía.

Mauro decide por estas horas si acepta la oferta para renovar o no.

Boca es uno de los cinco argentinos que juegan Libertadores y tiene a varios de sus rivales en ese certamen entrenando. En medio de la vuelta de los entrenamientos en Colombia, por ejemplo, tres jugadores del DIM dieron positivo de coronavirus. El conjunto cafetero es uno de los rivales del xeneize en fase de grupos.

Adolfo Gaich habló en Presión Alta sobre el posible pase a CKSA de Moscú, que hace una semana se dio por hecho pero cuya realidad es distinta.

El atacante del Ciclón aclaró que las negociaciones continúan y que está dispuesto a ir a un fútbol de Rusia. ''Lo único que había trabado mi transferencia fue mi contrato. No creo que me pierda el llamado de la selección por ir a Rusia. He estado en contacto con el cuerpo técnico de la sub 23'', fueron algunas de las frases que dejó el goleador de San Lorenzo.

Hoy es jugador con San Lorenzo, pero es muy probable que Gaich deje el fútbol argentino si es que las partes llegan a un acuerdo económico. Mientras tanto, el joven aclaró que si no se da el pase tiene buen trato con Marcelo Tinelli para renovar el contrato y no quedar libre.

Ricardo Centurión seguirá en Vélez, luego de haber estado en el radar de otros clubes como Boca, Racing y San Lorenzo. El martes por la mañana el volante ofensivo volvió a los entrenamientos vía zoom con el Fortín, que adquirió el 40% del pase en 2.500.000 millones de dólares. Rodrigo Salinas, Jonathan Ramis, Guido Mainero, Mauricio Toni, Emiliano Amor y Nicolás Delgadillo volvieron de sus préstamos y también están a las órdenes del flamante DT Mauricio Pellegrino.

Además, Independiente sigue con problemas para armar el plantel del torneo que se disputará tras la pandemia. Además de la probable salida de Silvio Romero, ayer Cecilio Domínguez envió una carta al club en la que notificó su decisión de considerarse libre ante la falta de pago de una deuda que el club tiene con él.