“Nuestro test rápido para virus del papiloma humano podría lanzarse en 2024”

Durante su niñez, Daniela Castillo conoció el impacto del cáncer de cuello de útero. Perdió a una pariente. Ese tipo de cáncer es causado principalmente por la infección del virus del papiloma humano (VPH) y hoy se cuenta con una vacuna eficaz y segura. Pero aún hay mujeres que tienen dificultades para acceder a los tests de diagnóstico de manera temprana, incluyendo al clásico Papanicolaou y otras pruebas más modernas e importadas. Castillo estudió la licenciatura en ciencias biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y luego hizo un doctorado. Ahora tiene 34 años. Es científica del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas del Conicet y la Universidad Nacional de San Martín, y acaba de ganar junto con Julieta Roldán el primer premio del concurso IB50K del Instituto Balseiro de Bariloche, que promueve la capacidad emprendedora de jóvenes profesionales.

El equipo de Castillo y Roldán recibió también “la cuponera del Litoral” que ofrece servicios especializados para proyectos tecnológicos otorgados por la Universidad del Litoral (UNL) y la Aceleradora del Litoral. Tendrán acceso directo a la final del concurso Santander X y una beca completa para la participación en el taller de emprendedorismo “UTDT Factory” de la Universidad Torcuato Di Tella.

P. ¿Qué hicieron para ganar?

R. El año pasado, empezamos a desarrollar un test para la detección del virus del papiloma humano. Sabíamos que hay varios de esos virus que pueden evolucionar a cáncer. Nos enfocamos en el desarrollo de un test que pueda dar el resultado rápido, que sea barato y que no arroje muchos falsos positivos.

P. ¿Podría ser útil para todas las mujeres?

R. Sí. Queremos principalmente ayudar a las mujeres que enfrentan dificultades en el acceso al sistema de salud. Esas mujeres no acceden al Pap frecuentemente, y tienen más probabilidad de desarrollar cáncer de cuello uterino y de morir. Nuestro test funciona de manera similar al test de embarazo común, con una tira reactiva.

P - ¿Cómo funciona?

R- Detecta una proteína viral que se encuentra en expresión aumentada cuando hay infección. Al detectar esa proteína, se puede saber que la persona está en mayor riesgo de cáncer.

P- ¿Cuándo podría estar disponible el test?

R- Aún falta producirlo a gran escala y que la autoridad regulatoria lo apruebe como producto médico para comercializarlo. Se complementaría con el PAP

P-¿Qué ventajas tendría sobre otros tests para VPH?

Sería entre 7 y 10 veces más barato que los tests de VPH disponibles. También costaría tres veces menos que el Pap. Por supuesto que después de hacerse el test y si diera positivo, las mujeres deberían tener acceso a la atención para tratarse.

P-¿Cómo combina el laboratorio con hacer un plan de negocio?

R- Después de estudiar biología, hice una maestría en administración de negocios en la Universidad de San Andrés y me llevó a interesarme más en hacer un proyecto para hacer algo concreto por la sociedad. Cuando era adolescente, me interesaba la medicina, pero me daba impresión. Queremos que el test pueda ser un aporte.

P. ¿Cuándo lo terminaría?

R. Nuestro test rápido para detectar el virus del papiloma humano podría lanzarse en 2024.