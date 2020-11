Nuevo aumento a los municipales de Bariloche con sumas fijas

Los trabajadores municipales no firmaron acuerdo por aumento porcentual pero recibirán sumas fijas. Archivo

Ante la falta de un acuerdo paritario para establecer incrementos salariales en porcentaje y aplicados al básico -como reclama el Soyem-, el gobierno municipal de Bariloche otorgó nuevos aumentos provisorios de suma fija por un 10.500 pesos que los trabajadores recibirán en tres pagos, desde hoy hasta fin de año.

Según la resolución emitida por el intendente Gustavo Gennuso, los municipales cobrarán 3.000 pesos extra en noviembre, otros 3.000 con los sueldos de diciembre y 4.500 con el aguinaldo. En todos los casos serán sumas de carácter “único, fijo y no remunerativo”.

El Ejecutivo ya había incluido un plus de 3.000 pesos con los salarios de octubre “a cuenta de la paritaria 2020”, luego de una extensa negociación con el gremio en la que no se alcanzó un acuerdo definitivo. El Soyem aspira a lograr una recomposición que equipare al menos a la obtenida por los trabajadores provinciales (un 22% en promedio), pero el municipio por ahora no habría aceptado incorporar sumas al básico y optó por montos fijos “a cuenta”.

El pago de las tres sumas dispuestas para el último bimestre y el aguinaldo tendrá para el municipio un costo aproximado de 20 millones de pesos. La resolución del Ejecutivo hace referencia a la crisis desatada por la pandemia y la caída de recaudación que experimenta el municipio. Admite que que “indiscutiblemente” los trabajadores sufrieron una reducción en el poder adquisitivo de sus haberes, pero destaca el hecho de que fueron abonados sin atrasos desde el inicio de la pandemia.

“Más allá de coincidir tanto el Soyem como el Ejecutivo en la necesidad de readecuación salarial, dada la falta de previsibilidad del tiempo que pueda durar esta situación de crisis que afecta directamente la economía de nuestra ciudad -señala Gennuso en la normativa-, ha resultado imposible para las partes realizar acuerdos a largo plazo”.

Y agrega que “teniendo en cuenta las reales condiciones y posibilidades financieras del municipio, con el objetivo de no ver afectado el pago de salarios y la prestación de servicios las partes han entendido que hasta tanto se definan los términos de la paritaria 2020 es necesario pactar un nuevo incremento para los meses de noviembre y diciembre de 2020”. Destaca además el compromiso de conservar el diálogo y la evaluación “de las variables antes mencionadas”.