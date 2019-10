Obrero de la construcción se lastimó trabajando y cobrará cerca de 100 mil pesos

Un hombre de 34 años que se trabaja en el rubro de la construcción reclamó una indemnización a su ART, por la lumbalgia postraumática que le diagnosticó un médico privado. En un primer momento le indicaron sesiones de kinesiología, luego la Comisión Médica le dio el alta sin incapacidad, y finalmente la Cámara Laboral reconoció un 5,36%, con una indemnización de 85 mil pesos.

El trabajador manifestó que mientras prestaba servicios para su empleadora, trasladaba un molde de hormigón elaborado y sintió un profundo dolor en la región lumbar.

El perito médico revisó los estudios clínicos y, luego de un exhaustivo análisis, concluyó que el hombre tenía lesiones degenerativas en su columna lumbar, seguramente de larga data.

No obstante, como el trabajador no tenía exámenes preocupacionales o periódicos, no se pudo determinar con certeza la existencia de elementos eximentes de responsabilidad por la patología detectada.

“En su opinión profesional, da cuenta que son antiguas, no pudiendo determinar con exactitud si se han agravado con el evento que denuncia, estimando, por ello, una incapacidad del 5.36% incluidos los respectivos factores de ponderación”, dice el fallo que hizo lugar a la demanda y fijó una indemnización de 85.862,02 pesos más intereses.