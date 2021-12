Oficialismo quiere sancionar el Presupuesto antes de Navidad y hay quejas de la oposición

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, confirmó que el Frente de Todos convocará a sesionar este jueves para tratar el proyecto de Presupuesto 2022 y adelantó que la intención del oficialismo es sancionarlo en el Senado antes de la Navidad.

Heller adelantó el plan del Frente de Todos tras ser ratificado como titular de la comisión, en la previa de la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, para exponer sobre la iniciativa enviada al Congreso hace tres meses.

El legislador adelantó que el debate continuará este martes con una triple presentación de ministros: a las 11 asistirá Gabriel Katopodis (Obras Públicas), a las 13, Carla Vizzotti (Salud), y a las 15, Alexis Guerrera (Transporte). El miércoles se firmará dictamen, y el jueves se citará a sesión especial.

La premura del oficialismo fue cuestionada por toda la oposición. “Esto nos produce una profunda preocupación, porque coincide con el ingreso de un montón de legisladores nuevos que llevan horas en esta Casa y están frente a la ley más importante que tiene la Nación”, advirtió Mario Negri.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio aseveró que “hace tres meses que no ha venido ningún funcionario y que no ha trabajado la comisión”, y consideró que “no es oportuno tener un apuro de esta dimensión para dictaminar”.

Negri reclamó una semana más para analizar el proyecto y escuchar a otros funcionarios, como el secretario de Energía, Darío Martínez, pero Heller se mostró inflexible. “Es voluntad de las autoridades de la Cámara, a pedido del Poder Ejecutivo, tener sancionado el Presupuesto antes del 31 de diciembre, porque sino empezaríamos el año sin Presupuesto”.

En efecto, si el año en transcurso termina sin la sanción de la “ley de leyes”, el presidente Alberto Fernández se vería obligado a prorrogar por decreto el Presupuesto vigente.

“En nuestro diálogo con las autoridades del Senado nos han pedido tratarlo antes de la fiestas de Navidad”, explicó Heller, que aclaró que en la Cámara alta -a diferencia de Diputados- se respeta el lapso de siete días de vigencia del dictamen para llevarlo al recinto.

No solo Negri se quejó por el apuro del oficialismo. El jefe del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, exigió la presencia de los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Educación, Jaime Perczyk, quienes no serían convocados al debate en comisión.

El proyecto enviado por el Ejecutivo el pasado 15 de septiembre prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 33% y un dólar a 131,1 pesos. Además, no contempla el pago de 19.000 millones de dólares comprometidos para el año próximo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Autoridades

Antes de recibir a Guzmán, la comisión nombró a sus autoridades: además de Heller, fueron nombrados Luciano Laspina (PRO) como vicepresidente primero; y Víctor Hugo Romero (UCR) Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y Paula Oliveto (Coalición Cívica) como secretarios primero, segundo y tercera.

Carolina Ramos Corresponsalía Buenos Aires