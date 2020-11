Sebastien Ogier renovó su contrato con Toyota Gazoo Racing y seguirá participando en el WRC. Gentileza.

Sebastien Ogier llegó a un acuerdo para mantenerse dentro de las filas del Toyota Gazoo Racing para la próxima edición del Mundial de Rally FIA WRC, que presentó un programa de pruebas que espera cumplir si lo permite la pandemia de Coronavirus y las restricciones de los países que tienen fechas asignadas.

En principio, Ogier planeaba retirarse al concluir el 2020 pero las cosas no se pudieron disfrutar como esperaba y buscó la extensión del vínculo para hacerlo en 2021, algo que pretendía el equipo Toyota.

“El año 2020 no fue como esperaba, con un certamen muy acotado de solo algunos rally”, comentó el seis veces campeón del mundo, quien es uno de los candidatos al título junto a ElfynEvans.

“Disfruto manejando el auto, trabajando con el equipo.Estoy muy feliz de anunciar y confirmar que estaré manejando un año más en WRC con Toyota Gazoo Racing”, señaló Ogier.

“Este no era mi plan inicial pero creo que este año fue muy particular para todos en este planeta y el que pasara tanto tiempo en casa, como tanta gente, hizo que este último certamen no fuera como esperaba y poner fin a mi campaña deportiva con una temporada extraña no era lo mejor”, destacó Ogier.

Ogier es segundo en el Mundial a 14 puntos de su compañero de equipo Evans, de un sorprendente rendimiento en el certamen, que le permitió convertirse en el candidato al título.

Ogier está segundo en el certamen que tendrá su última fecha entre el 4 y 6 de diciembre en Italia. Gentileza.

Si habrá nuevo monarca o si el el afamado Ogier se consagrará por séptima vez en su notable campaña se decidirá en el Rally de Monza del 4 al 6 de diciembre, que después de muchos cambios será sede del cierre del certamen.