Ola de calor: la temperatura llegó a los 38 grados en Viedma, Cipolletti y Neuquén

Los termómetros siguen marcando el extremo superior de los indicadores. La presencia de aire cálido sobre el norte de la Patagonia sigue avanzando y las temperaturas máximas persistirán hasta el viernes.

En el ránking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional de las 15 horas, Viedma y Cipolletti comparten el primer lugar del podio con 38,3 grados. En segundo puesto estaba la ciudad de Neuquén con 38 grados y 21 por ciento de humedad.

El nuevo sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SNM) mantiene pintada de color violeta por altas temperaturas en la provincia de Neuquén durante la jornada del jueves 21, el viernes 22. El sábado solamente afectará parte del centro de la provincia y el departamento Confluencia. La advertencia violeta indica que se esperan fenómenos que pueden presentar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social.

La La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicó que el índice UV de las 14 horas es extremadamente alto. El tiempo máximo de exposición al sol recomendado por la AIC no debe superar los 10 minutos. Se recomienda tener la mínima exposición posible.

El índice ultravioleta (UV) señala la capacidad de la radiación solar de producir lesiones en la piel.

La AIC también advirtió que durante los días calurosos, en los caudales medios de erogación de la zona de represas, se esperan en los próximos días niveles de alerta altos en el embalse y la posible floración de algas. Una masa verde espesa en superficie y alta probabilidad de presencia de cianotoxinas, que son toxinas producidas por un grupo de bacterias producidas por algas.

Recomendaciones

Desde la subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana de Neuquén recomiendan a la población los siguientes consejos para evitar problemas de salud:

-Hidratarse con agua

-Comer frutas

- Almuerzos y cenas deben ser livianos.

- Utilizar protector solar.

-No exponerse mucho tiempo al sol

Cuidar el agua

Ante el aumento del consumo de agua potable en la ciudad de Neuquén, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) solicitó a la comunidad hacer uso responsable del agua potable durante las horas donde se producen las máximas temperaturas.

El ente recomienda que el consumo sea de 250 litros de agua potable por persona y que sea priorizado para el consumo e higiene personal y que no se utilice para regar la vereda, lavar autos con mangueras y recambiar el agua de piletas.

Ciudar la energía

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) recomienda hacer un "uso racional" de la energía. Aclararon que las instalaciones y la infraestructura eléctrica "se encuentran preparadas ante dicha situación", pero que se busca "evitar alcanzar el límite técnico de su capacidad".

Solicitan no dejar luces encendidas en los espacios que no se estén utilizando y programar a no menos de 24°C los aires acondicionados, climatizar sólo los espacios que se utilicen y apagar el equipo al retirarse.

En heladeras y freezer se recomienda verificar que los burletes de las puertas estén en buen estado para evitar pérdidas de frío. Abrirlos sólo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.

Apagar los televisores cuando no se utilizan y desenchufar el cargador del celular.

También aconsejan usar el lavarropas en su máxima capacidad de carga con el programa de "lavado económico".