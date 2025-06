Acoso sexual, empleo para novias, hijos y amigos: días grises en la justicia de Chubut

La nieve caía blanca y pura en casi todo el territorio de Chubut. Bien temprano en la mañana de este sábado. Alimentaba un frío intenso y hasta inesperado, con lluvia y nubes grises que anticipaba un mal clima por varios días.

No había llegado el mediodía cuando esas imágenes alpinas habían dejado de representar la mayor atención porque una noticia sacudía a la clase política y judicial, enfrentada desde hace tiempo con denuncias cruzadas, recursos de amparo y amenazas de juicios políticos.

Es que los portales aludían a la denuncia contra el juez Claudio Petri por pedir favores sexuales a cambio de puestos de trabajo, violencia laboral extrema y corrupción. También había circulado una denuncia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales respecto a favores dentro del Superior Tribunal de Justicia que incluían la incorporación de hijos, amigos y novias de los integrantes del máximo órgano de justicia de la provincia.

Dos días antes, el gobernador Ignacio Torres aprovechó su discurso en la inauguración de la ciudad judicial de Comodoro Rivadavia para criticar duramente a los jueces que no quieren que el pueblo vote si quiere o no que desaparezcan los fueros que protegen a la clase política, gremial y judicial.

Ya los había tildado de “carroñeros” en una entrevista televisiva donde los criticó con dureza y habló también de algunos “alcahuetes que lo rodean” y que le dicen que “es alto y de ojos celestes”.

El amparo para que no se haga la votación lo presentó la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales que preside Claudio Petri. Por eso y no bien conocida la noticia de los supuestos excesos cometidos por Petri, el joven mandatario chubutense se despachó en sus redes sociales:

“Favores sexuales a cambio de trabajo, testaferro, violencia y maltrato. Cuando le pregunté al juez Petri, presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut por qué tenía tanto miedo a la eliminación de los fueros, evidentemente no me equivoqué. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la voluntad popular para que, en octubre, los chubutenses puedan decidir ponerles fin a los privilegios de todos: Jueces, Sindicalistas, Diputados, Gobernador y Vice. No más fueros. No más privilegios. No más preguntas. Señor juez”, escribió Torres.

No hay dudas: al gobernador le dejaron la pelota picando dentro del área y sin arquero.

Las batallas entre el gobierno y la justicia en Chubut que diario RIO NEGRO anticipó en notas anteriores van camino a convertirse en una guerra. Hasta dónde llegará, nadie puede imaginarlo por ahora.

El Superior Tribunal de Justicia, donde dos de sus más criticados integrantes fueron propuestos por el gobernador pasan días difíciles. Los magistrados les hicieron una denuncia penal por haberse aumentado los sueldos, comprar camionetas importadas en tiempos de crisis, emergencias y vacas flacas, realizar nombramientos a dedo sin concurso de familiares, amigos y amores cercanos y separar del cargo a empleados eficientes sin pruebas ni sumarios y con el solo pretexto de haber escrito algún chat que no le gustó al presidente Javier Raidan, el, al menos polémico abogado porteño que hoy es el máximo conductor de la justicia chubutense.

Y ahora, lo de Petri. Según las denuncias utilizaba el baño de los tribunales de Esquel, ciudad donde es camarista, para sus supuestas oscuras intenciones.

Lo que se viene puede ser aquello de que “yo robé, pero el de enfrente robó más.” Lo triste es que no es una acusación entre presidiarios sino entre jueces y funcionarios judiciales.

Cuando anochecía en Chubut este sábado, la nieve seguía cayendo dibujando diagonales desde el cielo gris. Ya no se la veía blanca y pura.

Quizá porque en la provincia se había venido la noche.