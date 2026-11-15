Alivio para la sociedad, desafío para los políticos

Hasta la llegada de León XIV, la política argentina venía haciendo una cuenta bastante simple para calcular la próxima elección presidencial.

Desde el lado de la oferta, la variable principal era la unidad o la dispersión. De ahí el foco excluyente en la herramienta que puede, si no dirimir, al menos alinear esa incógnita: la continuidad o la suspensión de la Paso.

Desde el lado de la demanda, el dato a dilucidar era qué puede prevalecer en la valoración del electorado: la reducción de la inflación o la retracción de la actividad.

La sociedad que emergió durante la visita del Papa cambió de esa ecuación. Por unos días, forzó a la política a suspender sus especulaciones sobre la importancia de la oferta y la obligó a atender el mensaje de la sociedad desde la perspectiva de la demanda.

De todos los mensajes que el Papa dejó en Argentina, el que hizo en el Palacio Libertad antes las autoridades civiles -y por lo tanto, el más cargado de definiciones políticas- sirve como indicador para intentar una interpretación de esas novedades.

Novedades, cabe subrayar, que son de primer orden, porque no refieren a maniobras de las elites dirigenciales, sino a estados de opinión pública que pueden prefigurar el cuadro temático de preferencias electorales.

León XIV aclaró de entrada que habla como pastor; una categoría distinta para el discurso político, porque alude a los problemas sociales desde una perspectiva más amplia que el debate programático o instrumental. Esa perspectiva es sobre la condición moral de las decisiones.



Desde ese lugar, el Papa le recordó a la dirigencia argentina que ninguna generación comienza la Patria: la recibe. En esa herencia viene implícita la diversidad de fuentes y por tanto la obligación de convivir entre diferencias.

En ese punto, Prevost elevó a la democracia a una condición moral privilegiada: es el modo de preservar las libertades, garantizando normas e instituciones que las respeten. Pero también delineó una secuencia: hay una línea ineludible para la existencia de un sentido común democratico.

Esa línea de sentido (para León XIV, también una precondición de la unidad nacional) comienza en el cuidado del valor de la palabra, el respeto de los acuerdos, la construcción de la confianza mutua y la prudencia de admitir los límites en el ejercicio del poder.

Pero el Papa advirtió además que ese diseño institucional debe dialogar con las condiciones de vida material de la sociedad. Ahí es donde desgranó un título para la economía: que debe estar al servicio de la persona y no al revés.

Es una tautología que bien pueden reivindicar el economista Javier Milei o el economista Axel Kicillof, con programas diametralmente opuestos. Conviene leerla como lo hizo luego el escritor Martín Rodriguez: “No es que León trajo una fórmula, un plan económico. La doctrina social de la Iglesia no es la solución de los problemas, sino el problema de las soluciones. Por eso no se la puede terminar quedando nadie”.

Evidencias

Lo relevante para el análisis político es que el mensaje del Papa renovó en la escena dos evidencias que venían soterradas.

La primera es que la crispación de la polarización política llevada al extremo es un daño social. Poco importa si la proponen por derecha los lectores mileístas de Murray Rothbard o por izquierda los admiradores progresistas de Ernesto Laclau.

La segunda es que ningún programa económico puede desentenderse de sus consecuencias, porque actúa sobre las personas. Si un modelo económico conduce a una hiperinflación, no está bien orientado. Si un modelo opuesto se olvida del impacto social de una recesión, tampoco.

El Papa validó estas evidencias con el respaldo de las multitudes que sintieron alivio con su visita. Esa es una novedad central de ahora en más para la política, desde el lado de la demanda.

La escena local que sobrevino tras la partida del Papa pareció regresar apurada al lado de la oferta. En la semana que comienza se sabrá si la Casa Rosada acertó con su estrategia parlamentaria al dispersar la agenda con temas como la ley de Tierras o la ley Malvinas y postergar hasta último momento la suspensión de las Paso.

Karina Milei y Patricia Bullrich se culpan mutuamente por las demoras. Mientras tanto, sus interlocutores en los gobiernos de provincias avanzaron con un calendario electoral escalonado.

Hay tres provincias que ya fijaron fecha anticipada: Neuquén, Tucumán y Santa Fe. Pero hay otras 14 que ya anunciaron el desdoblamiento. La duda principal se focaliza en los dos distritos que vuelcan la elección presidencial: Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

Conviene señalar, finalmente, que algunas condiciones de contexto global comenzarán a incidir tanto en la oferta como en la demanda.

La visita de León XIV se vivió aquí como un evento propio, pero su mensaje es de impacto mundial y vino a coronar una serie de cambios en un planeta inestable. En el hemisferio hubo un regreso del péndulo hacia un espacio de mayor equilibrio con los triunfos de Lula en Brasil y los demócratas en Estados Unidos.

La región venía teñida de un sesgo único. Ahora se impone el desafío de las diferencias. Hasta el Papa dejó una frase flotando, para interpretaciones diversas, que resonó como una restitución de equilibrios.

Se ocupó de reivindicar siempre el legado de Francisco, pero dijo que llegó hasta aquí haciendo el camino inverso de Francisco.