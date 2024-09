Análisis político: Javier Milei y una gestión cada vez más desconectada

Nueva columna en RÍO NEGRO RADIO del analista político Alejo Pasetto. Escuchalo acá.

Casi como intentando que pareciera casual algo que no lo fue, exactamente a la misma hora que el INDEC publicó las cifras oficiales donde se marcaba una histórica cifra de aumento de pobreza e indigencia, una de las principales figuras políticas de este gobierno subía a sus redes foto con una histórica y también devaluada figura de la farándula local.

Es posiblemente una de las imágenes -valga la redundancia- que mejor reflejan el estado en el cual se encuentra el gobierno actualmente: la desconexión absoluta entre lo que sucede en el imaginario que el oficialismo y los satélites que le rodean intentan construir y sostener, y la enorme mayoría de las y los argentinos.

¿Hasta dónde el oficialismo puede hacer gala de esta desconexión, distancia e incluso del cinismo? Es difícil aventurarlo, ya que las señales de que se tome nota sobre esto son prácticamente nulas. Promediando la semana, el presidente repitió una de sus actividades que parece ser de las preferidas: la puesta en escena y cosplay de gestiónante una catástrofe como los incendios en la provincia de Córdoba. Sumado a esto, una operación de fake news buscando responsabilizar (y demonizar) a agrupaciones opositoras.

Ambas secuencias pueden costar más caro de lo que se piensa. El gobierno no sólo no brindó la ayuda urgente ni atención necesaria ante la catástrofe de los incendios, sino que hizo casi hasta gala del desinterés, entre otras cosas dejando literalmente plantados a un grupo de bomberos que interrumpieron sus tareas para esperar a un presidente que nunca se dignó a saludarlos ni recibirlos.

La segunda, fomentar una fake news demonizando a agrupaciones opositoras es además, peligrosa por los efectos a largo plazo que pueda tener: el aparato oficial y para estatal de comunicación continúa fomentando la violencia política. Lo que venimos señalando hace meses en este espacio como un riesgo para la convivencia democrática, va a traer consecuencias en el mediano plazo.

Por último, ya casi no quedan monitoreos nacionales de opinión pública que no coincidan en el mismo diagnóstico: los niveles de aprobación de esta gestión que lleva recién 10 meses están creciendo por la negativa. Nuevamente la pregunta ¿hasta cuándo el gobierno va a seguir tirando leña al fuego del humor social? Para un oficialismo en minoría en ambas cámaras, si de cara a la instancia electoral de 2025 no se hacen algunos reajustes, el pase de factura en las urnas puede llegar a ser el golpe previo al knock out.

* Analista político. Consultor asociado en EPyCA Consultores

