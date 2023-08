Análisis político: Un golpe de efecto llamado Javier MileiAnálisis político:

Alejo Pasetto*

Las elecciones del domingo pasado dejaron como efectos directos y colaterales una serie de elementos que es necesario resaltar, e incluso dejan interrogantes hacia el corto y mediano plazo, especialmente el primero, teniendo en cuenta que las elecciones generales serán en muy poco tiempo, pero particularmente por el dinamismo de la política argentina.

Quizás lo más relevante tenga que ver con el resultado en sí. Tanto las mediciones de intención de voto como las especulaciones que se tejían en la previa, auguraban un buen resultado para el candidato de La Libertad Avanza (pensando en buen resultado un márgen del 15 a 20% de votos válidos). Lo que sin lugar a dudas generó el estado de sorpresa absoluta -quien escribe estas líneas cree que incluso ni el propio candidato realmente esperaba este resultado- fue la obtención del 30% de los votos de quienes concurrieron a las urnas (sobre esto último vamos a retomar más adelante).

¿Cómo podemos explicar el resultado? Esto tiene una multiplicidad de causales en las que se cruzan la desafección política, el hartazgo generalizado ante la situación de crisis económica, y un porcentaje importante de castigo pero no a la política o a la “casta”, sino de castigo a un status quo institucional que no brinda soluciones a problemas complejos. Esto no es nuevo, es también contextual con la región, es parte de un proceso de crecimiento de discursos de derecha radicalizada, de odio, negación y reacción ante el avance y conquistas de un conjunto de derechos que se manifestaron de manera colectiva. Es por sobre todas las cosas, el triunfo de la centralidad del pensamiento neoliberal: la victoria del individualismo llevado al extremo, a un extremo en el cual la delgada línea entre la aspiracionalidad del beneficio y salvación personal está por encima del bienestar colectivo, de manera cada vez más difusa y confusa.

Por último, y como tarea pendiente de próximas columnas, el resultado deja una interrogante aún mayor y se configura como el desafío para las estrategias del Unión por la Patria y Juntos por el Cambio: ¿cómo ganar el voto del 30% del padrón nacional que no concurrió a las urnas?

Entre otras, la principal batalla está en esa masa de electoras y electores que decidieron no expresarse en la primera de las instancias electorales de este 2023.

*Analista político. Consultor asociado en EPyCA Consultores

Escuchá a Alejo Pasetto en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).