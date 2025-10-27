Análisis: Un avance con gusto a derrota para Rolando Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa sale de esta elección con dos bancas propias en el Congreso nacional, un escenario a todas luces mejor que el de su punto de partida.

Pero el triunfo de La Libertad Avanza que lo relegó al segundo lugar, tras ponerse al hombro la campaña electoral de La Neuquinidad por casi cuatro meses, lució anoche como una derrota bastante más dura de la que arrojaron los números finales.

El gobierno provincial se arriesgó a que estos comicios plebiscitaran su propia gestión cuando las miradas debieron haber estado puestas solamente en la de Javier Milei. Ayer Figueroa dijo que el electorado optó por elegir “qué país quiere” y buscó controlar daños al asegurar que los votantes no lo analizaron ni a él ni a los intendentes.

Pero esta derrota parcial de La Neuquinidad abre una primera fisura en una estructura que, desde abril de 2023, parecía capaz de ganarlo todo.

Los resultados pondrán a Figueroa a pensar un nuevo gabinete y, a más de un dirigente, en el 2027.