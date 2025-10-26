Rolando Figueroa sobre el segundo puesto de La Neuquinidad: «No se plebiscitó la gestión provincial»

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reconoció el triunfo en estas elecciones de La Libertad Avanza por sobre La Neuquinidad, el espacio político que conduce. Pese al resultado, valoró la posibilidad de tener «representantes leales» en el Congreso y aseguró que «no se plebiscitó la gestión provincial«.

En una conferencia de prensa convocada poco después de las 20, el mandatario provincial analizó la jornada electoral. Lo hizo antes de que se difundieran los resultados oficiales, que ubicaron con casi el 93% de las mesas escrutadas al oficialismo nacional arriba del provincial por 33,7% a 31,2% en el tramo a diputados y 35,9% a 29,23% en el de senadores.

«Quiero agradecer a todas las personas que trabajaron incesantemente en la defensa de Neuquén», dijo en uno de sus primeros conceptos Figueroa, desde un local partidario ubicado a metros de la intersección de las calles Teniente Ibáñez y Buenos Aires de esta capital.

Acompañado por los principales candidatos de su espacio, aseguró que fue una elección «muy particular», en la que el ciudadano «eligió qué país quiere» más allá de las discusiones y evaluaciones a nivel provincial.

Rolando Figueroa y el resultado de las elecciones en Neuquén: «Iba a ser muy difícil vencer la polarización»

«Sabíamos que iba a ser muy difícil vencer la polarización», sostuvo para luego insistir que no se trató de «un plebiscito para la gestión provincial», ya que «no estaban en juego los municipios ni mucho menos el gobierno de la provincia«. «La gente estaba eligiendo qué país quiere», agregó.

De todos modos, destacó la posibilidad de tener representantes pertenecientes a su alianza, algo que no sucedía hasta ahora pese a «tener buen diálogo» con algunos de los actuales legisladores nacionales, entre los que mencionó a Osvaldo Llancafilo y Tanya Bertoldi, quien directamente forma parte del Gobierno.

Figueroa reconoció el trifuno de La La Libertad Avanza en Neuquén, que, con los resultados conocidos al cierre de esta edición, se estaba quedando con dos senadurías y dos diputaciones, al duplicar en este último tramo al tercer espacio en pugna, Fuerza Patria.

«Hace unos minutos me comuniqué con la ahora senadora electa, Nadia Márquez. Creo que el Gobierno nacional tuvo un muy buen resultado en todos los lugares», indicó en un breve concepto sobre las elecciones a nivel nacional, en las que también la gestión libertaria fue mayormente ratificada.

Rolando Figueroa, tras las elecciones: qué pasará en el Congreso y los cambios de gabinete

Ante la ronda de consultas de la prensa, adelantó que la próxima «será una etapa de mucho diálogo» con la Casa Rosada y que sus representantes pondrán a consideración propuestas, pero sobre todo impondrán «una defensa de los intereses de Neuquén».

En respuesta al Diario RÍO NEGRO, además, confirmó que hará cambios de gabinete «a mediados de mes», a partir también de «una evaluación de lo hecho en estos dos años». Dijo que podría haber modificaciones en el elenco de ministros y «en las segundas líneas», con el objetivo de reforzar la gestión en áreas específicas.

El gobernador estuvo acompañado por la ahora senadora electa, Julieta Corroza, precisamente, uno de los nombres que dejará el gabinete provincial. También estuvieron sentados en la mesa a su lado el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido; el segundo postulante de La Neuquinidad para la Cámara Alta; Juan Luis «Pepé» Ousset», y el segundo candidato para la Cámara Baja, Joaquín Perrén.

Más tarde llegó Karina Maureira, la flamante diputada electa cuyo performance fue una de las mayores alegrías del frente del gobernador.

La cara política del Gobierno también se hizo presente con ministros, otros funcionarios y diputados provinciales, quienes observaron con menos entusiasmo que el esperado las palabras del mandatario neuquino.