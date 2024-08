Camioneros jugó fichas para 2025 en una semana con varias sorpresas en Chubut 

Los movimientos políticos generan sorpresas día tras día y Chubut no es la excepción. Durante la semana que se va, el que el líder del sindicato de Camioneros de la provincia Jorge Taboada -hombre de extrema confianza de Hugo Moyano y con algunos recorridos por pasillos judiciales- le abrió los brazos a un posible acuerdo con el actual gobernador Ignacio Torres para 2025, año en que habrá elecciones de medio término.

Taboada formó un partido propio al que denominó “de la Cultura, la Educación y el Trabajo” con el cual llegó a la Cámara de Diputados recostado en una sábana kirchnerista, pero cuando quiso repetir el “dedo” de la expresidenta Cristina Kirchner lo dejó afuera en beneficio del militante de La Cámpora Santiago Igón.

Aunque esto sea historia vale para poner en contexto el salto de garrocha con el que Taboada acaba de sorprender a la política chubutense: “Necesitamos políticos que gestionen como lo hace Torres. Es el gobernante que uno quiere más allá de las ideologías políticas que, a veces cuando uno vota debe dejar de lado”, dijo el dirigente en su radio “Camioneros”.

Y agregó: “Ya no hay más peronistas o radicales, Ya no hay River o Boca. Por eso no descarto un frente para las elecciones que vienen. Porque Torres tiene con qué liderar la oposición al gobierno de Milei”. Por ahora Torres no habla. Pero suma.

Y en esa suma, se encuentran también el intendente de Madryn, Gustavo Sastre quien, como adelantó Diario RÍO NEGRO se acerca cada vez más a darle forma al “pacto político estratégico” con el gobernador Torres. Prueba de ello es que en la semana que pasó viajó a Buenos Aires para realizar gestiones por obras que tiene paralizadas en su ciudad. Pero no fue solo: lo acompañó la ministra de Producción del gobierno Laura Mirantes, una excandidata libertaria a vicegobernadora, incorporada al actual gobierno desde la primera hora.

“Fuimos por mucho y no nos trajimos casi nada”, le dijo Sastre a RIO NEGRO apenas bajó del avión que lo depositó en el aeropuerto de Trelew. Detrás, Mirantes apenas atinó a sonreír cuando este medio le preguntó si las gestiones las habían realizado juntos.

La otra sorpresa no tiene que ver demasiado con la política, pero si mucho con la justicia porque se llevaron a cabo los juicios a quienes fueron identificados como quienes provocaron los incendios en diciembre de 2021 en varios edificios públicos en el marco de una protesta por la Ley Minera que había aprobado la legislatura.

Semanas atrás, el principal responsable del inicio del fuego que destruyó la casa de gobierno fue condenado a tres años de prisión en suspenso, a través de un juicio abreviado. Se trata de Walter Colazurdo quien reconoció su responsabilidad para acceder a la probation.

Pero la sorpresa mayor fue el jueves pasado, cuando otra de las acusadas en su propuesta para llegar a un juicio abreviado hizo a través de su abogado defensor: donar seis bolsones de fideos para entidades de bien público en el plazo de 8 meses.

Ahora será la jueza de Garantías María Laura Martínez quien tendrá que decidir antes del martes 27 de agosto si acepta o no la oferta. La mujer fue al banquillo junto a otros 6 implicados en la quema de gran parte del centro cívico de la capital provincial quienes, en general, ofrecieron irrisorias cifras de dinero para evitar el juicio oral.

La Casa de gobierno y los edificios de otras reparticiones aún muestran los estragos que les provocó el fuego. Todavía están inhabitables. Es que se deben invertir muchos millones para poder llevar adelante la reconstrucción. Todo saldrá mucho más caro que algunos paquetes de fideos.