Chubut: deudas, contratos sospechosos y violencia, el cóctel explosivo de las cooperativas 

Entre las definiciones que el diccionario nos da sobre la palabra “mafia” hay una de ellas que se está reiterando con mucha frecuencia en algunos ámbitos cooperativos de ciertas ciudades de Chubut. Dice el diccionario: “Ser una organización secreta, utilizar la violencia para conseguir sus objetivos, tener códigos de honor estrictos” y sobre todo “pretender controlar una actividad o negocio”.

El 24 de enero pasado, el gobernador de la provincia Ignacio Torres dijo: “Vamos a terminar con las mafias que fundieron a la Cooperativa de Trelew”.

En el mismo tiempo, el intendente de Rawson Damián Biss expresó que “la cooperativa de Rawson está involucrada en un esquema de corrupción y de mafias, ha sido perjudicada por abogados que han exigido honorarios excesivos”.

Ante algunos hechos violentos que sucedieron en Trelew, el intendente de esa ciudad Gerardo Merino, manifestó: “Es importante sanear sus cuentas y eliminar las prácticas mafiosas que afectan el funcionamiento de la cooperativa. La cooperativa no pertenece a las mafias. Pertenece a los usuarios y trabajadores”. Y además instó a “erradicar las mafias”.

Una palabra repetida muchas veces quizá no haga de la belleza de un texto periodístico, pero es necesaria para describir lo que está ocurriendo en ambos entes sacudidos en los últimos tiempos por deudas siderales, contratos millonarios sospechosos, hechos de violencia, deudas interminables y además, deficiente (y hasta impresentable) prestación de los servicios de agua y energía.

Vayamos por parte. El delegado municipal en la cooperativa de Rawson Luis Ramírez acaba de realizar una denuncia penal por un contrato realizado por el consejo de administración de la cooperativa con un estudio de abogados foráneo por un monto de 600.000 dólares.

A decir del intendente Damián Bis a Diario RÍO NEGRO “hay un festival de honorarios” y una deuda a CAMMESA (la distribuidora de energía) de 12 mil millones de dólares. Existen embargos, también de abogados cercanos a los 3.000.000 millones de pesos.

Hay un festival de honorarios y una deuda a Cammesa de 12 mil millones de dólares». Daminán Bis.

Y además: en Playa Unión, lugar que pretende ser un faro turístico de la ciudad, no hay agua. Literal: no hay agua.

Eso perjudica no solo a los residentes locales (unos 10 mil) sino también a los prestadores turísticos. Es la peor temporada respecto a la falta del líquido elemento. “Y esto no es una falencia demasiado técnica. Es más, el resultado de una gestión que no sabe de estas cosas”, agregó Biss. Un dato simple: la presidenta es ama de casa. No tiene ningún antecedente en el manejo cooperativo.

Tanto la intendencia como el gobierno provincial pidieron la intervención al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y según Biss, “está parado un poco por la feria judicial pero la intervención no pasa de la semana que viene” le informó este viernes a este medio.

La cooperativa de Trelew ya está intervenida. Fue un proceso complejo y repleto de acusaciones mutuas. El expresidente Federico Ruffa es un reconocido militante kirchnerista. El intendente Gerardo Merino, dirigente radical.

El interventor, nombrado por el juez federal Hugo Sastre es Matías Bourdieu, proveniente de la CABA. Anunció días pasados que “habrá informes bimestrales» y se refirió al primero que será en febrero: “Haremos conocer irregularidades y falencias de la anterior conducción”, dijo.

En las últimas semanas hubo hechos de violencia. Un empleado despedido entró con una manopla y agredió a personal de Recursos Humanos. Paralelamente era incendiada la camioneta de una empleada de la entidad. Se identificó al responsable y está detenido. Se entregó.

La Cooperativa de Trelew le debe 30.000.000.000 (treinta mil millones) de pesos a CAMMESA. Hace 12 años que no le pagan. Ya fue anunciado un aumento de tarifas que algunos concejales rechazaron.

El intendente Merino destacó la importancia de la intervención judicial en la Cooperativa Eléctrica “para sanear sus cuentas y eliminar prácticas mafiosas que afectan su funcionamiento”.

La prestación de los servicios también es deficiente. En los últimos días (de altas temperaturas) faltó agua y hubo cortes de energía.

Hoy, Rawson tiene la misma planta potabilizadora que el siglo pasado cuando los habitantes no llegaban a 20 mil. Ahora, superan los 40 mil. El mismo porcentaje ocurre en Trelew.

Años de desinversión porque las cooperativas fueron siempre más una caja política que entes prestadores de servicios. Es más: cuando había elecciones o se perdonaban las deudas de algunos vecinos o se las pagaban a cambio de votos. Esto es irrefutable.

Quizá las palabras “mafia” o “mafiosos” resulten demasiado agresivas. Encontrar alguna otra menos “violenta” no debe resultar tan fácil. Y menos para quienes las dijeron.