Chubut, donde la libertad no avanza y espera por Milei

Maira Frías tiene 38 años, es abogada y reside en Comodoro Rivadavia. Fue elegida por Karina Milei entre los 10 nombres que el diputado nacional por Chubut César Treffinger le envió para que decidiera quién encabece la boleta de candidatos a diputados nacionales en la provincia para las elecciones de medio término del 26 de octubre. El “dedo” de Buenos Aires surgió otra vez como el gran protagonista, como en otras fuerzas, como en otros años.

La poca o escasa repercusión que el nombre de Frías provocó en la provincia, su silencio y sus últimas malas performances cuando se sometió al veredicto de las urnas, hicieron que el círculo rojo que rodea al presidente Javier Milei fijara su mirada en la Patagonia. Con Treffinger, de poco peso político propio y ausente del territorio desde que fue elegido y Frías lejos (al menos por ahora) de la consideración de los votantes, la armadora Karina tomó la decisión que todos esperaban: habría una visita de Milei a Chubut antes del 26 de octubre para intentar levantar la lista y romper con la polarización que hoy parecen tener en Chubut el PRO (a través de “Despierta Chubut”, del gobernador Ignacio Torres) y los K, con el exintendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque a la cabeza.

Aunque Chubut representa solo el 1,34 por ciento del padrón electoral después del duro golpe en Corrientes, el oficialismo nacional no quiere dejar que en otras provincias le suceda lo mismo y con tanta diferencia. Por eso, la intención es que Milei aterrice en la Patagonia para darle un poco de aire a la asfixia electoral que hoy exhibe Frías.

La joven está al frente de ANSES en Comodoro Rivadavia, donde también se vio beneficiada por su acercamiento a Treffinger. También fue el diputado nacional quien le despejó el camino a la abogada. Sacó de la cancha al periodista pro minero de Esquel Ricardo Bustos, con escándalo policial y denuncia de amenazas incluidos y dividió al naciente liberalismo chubutense en dos, cuando se peleó con otra fracción la que, por su cuenta irá con un sello de “Libertarios” a las elecciones y llevará como primera candidata a la joven Ariana Mellado, de la pequeña localidad de Rada Tilly. Representa a quienes siendo de LLA forman parte del gobierno de Ignacio Torres.

Frías ya sabe de participaciones electorales. En 2019 fue candidata a vicegobernadora por el Partido Independiente de Chubut (PICH) junto a Carlos Wohn, fórmula que obtuvo apenas el 1,68% de los votos. Dos años más tarde, encabezó la lista a diputada nacional por el mismo espacio y alcanzó el 15,1% de los sufragios, quedando, lejos -en tercer lugar- detrás de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, los dos espacios que alcanzaron las bancas de Ana Clara Romero y María Eugenia Alianiello.

Chubut renueva dos bancas en el Congreso Nacional en octubre. No hay encuestas ni proyecciones. Pero se esperaba algo más del oficialismo nacional en una provincia donde es cierto, Treffinger dio la sorpresa en 2023 al obtener la cantidad de votos que lo llevaron al Congreso. Era un ilustre desconocido al menos, en la política. Pero la “ola Milei” hizo el milagro y se quedó con una de las tres bancas en juego. Nacido en Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz pronto se mudó a Chubut donde se convirtió en un próspero empresario en el sector del sistema de créditos para comprar autos. Ahora, con Frías, esperan otro milagro.

Las luces del centro encandilaron rápidamente a Treffinger, se acercó a Milei y a su hermana y hoy goza del privilegio de estar en el círculo íntimo presidencial, aunque lejos de participar en la toma de decisiones.

“César es bueno para los mandados”, dicen quienes en Chubut no le tienen demasiada simpatía. Se sabe que concurre asiduamente a la Casa Rosada y nunca nadie aclaró para que “mandados” es bueno. Por ahora lo único real y concreto es que Treffinger no participa de las matinée de la residencia de Olivos donde se escucha música de ópera.

No porque no quiera. Es que, por ahora no lo invitan. Y, además, se sabe que la ópera no le gusta mucho, aunque si llega un convite tal vez sería capaz de hacer un sacrificio.