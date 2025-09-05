Una senadora de Chubut calificó el rechazo al veto de Javier Milei como un freno «a la motosierra» contra los vulnerables

En la sesión del jueves, el Senado rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad. La legisladora por Chubut, Edith Terenzi lo calificó como un freno a «a la motosierra contra los colectivos vulnerables».

Revés al veto de Javier Milei: «Cerró un capítulo», dijo la senadora

Edith Terenzi sostuvo que el Senado el jueves «cerró un capítulo de decisiones que el gobierno ha ido tomando en forma arbitraria e inconsulta», manifestó en diálogo con Panorama Informativo.

Lo definió como un freno «a la motosierra» del Gobierno nacional en «los colectivos vulnerables».

Marcó que se haya declarado la emergencia en Discapacidad como ley significa, entre otras cosas, «que no se den de bajas prestaciones» y marcó que es importante que haya auditorias «para arrojar datos verdaderos».

Qué dijo sobre las políticas en Discapacidad en Chubut

Terenzi sostuvo que en Chubut, «hay buena cobertura en Discapacidad» «y hay leyes que «ya tienen un tiempo». Dijo que desde el gobierno provincial se «viene haciendo un gran trabajo». Aunque marcó que la demanda es más que la oferta «por lo que se corre detrás de la escasez de recursos, de partidas, pero siempre hay una preocupación constante».

Comentó que mantiene una «buena relación» con el gobernador Ignacio Torres. Al ser consultado si lo ve como un candidato presidenciable, expresó que el mandatario «ha hecho una carrera muy interesante con buenos cimientos y es carismático, con un gran potencial por delante».

La mirada de la senadora de Chubut sobre la política nacional

Observó que hoy hay gobernadores que «han hecho un grito federal» sin caer entre la dicotomía entre el mileismo y el kirchnerismo. En ese punto, mencionó el bloque Provincias Unidas.

Sobre donde se identifica en ese contexto mencionó que «no es estar de ni un lado ni del otro» de las dos preponderantes, sino en el medio en algo que calificó como «mas sensato y moderado que no caiga en esos extremos y es lo que se buscará en las elecciones de octubre, y donde nos vamos encolumnar las fuerzas federales».

Sobre el radicalismo, fuerza donde pertenece, resaltó que «tenemos la obligación de seguir siendo lo que somos», buscando «alianzas con proyecciones a futuro» que tengan también «nuestros valores».

A nivel nacional analizó que se destacan «los liderazgos fuertes» y que la representación de los partidos políticos «han declinado, el electorado elige personas cada vez más, es lo que nos hemos acostumbrado en estos 10 o 15 últimos años».