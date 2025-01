Chubut: el “fulbito para la tribuna” que no quiere el PRO y el partido propio que juega Ignacio Torres 

Después de explicar cómo fue elegida entre quienes tendrán la misión de conversar con La Libertad Avanza, de decir las cosas que los unen y las que no y de asegurar que “la conformación de las listas no es un tema de hoy”, la diputada nacional del PRO por Chubut Ana Clara Romero definió la conformación de esta nueva estrategia pergeñada por el presidente Javier Milei para “borrar” al kirchnerismo, con una frase futbolera: “Que nadie crea que esto es fulbito para la tribuna”.

Y siguió en la misma tónica: “La pelota en la cancha la tiene Milei, pero nosotros tenemos bien en claro los objetivos”. Las frases de Romero, un alfil del gobernador chubutense Ignacio Torres, estuvieron en consonancia con las de su líder político quien en sucesivas declaraciones le “bajó el tono” al mediatizado supuesto acuerdo entre el actual presidente Milei y el ex Mauricio Macri con vistas a las elecciones de medio término de este año.

“No se acordó ir juntos, sino que se propuso una mesa para trabajar en qué condiciones y para qué”, dijo Torres a quien quisiera escucharlo. De todas maneras, hay un dato que no se puede soslayar en el andar político del joven mandatario chubutense y es su apertura a otros partidos en su propio gobierno y la fuerte versión que deambuló por todos los pasillos políticos la semana pasada, y la cual fue anticipada por Diario RÍO NEGRO: la posible incorporación a la lista de candidatos a diputados nacionales para los comicios de algún dirigente libertario cuyo nombre no sería ajeno a alguno de los que ya está trabajando en el gabinete.

Aunque Torres trató por todos los medios (literal) de no hacer de esta propuesta presidencial algo definitivo, que movió los cimientos del PRO en lo más profundo, su cercanía al expresidente y su buena relación con Patricia Bullrich no le dio demasiado margen como para patear el tablero.

Como sí lo hizo, por dar un ejemplo, María Eugenia Talerico exfuncionaria de Macri: “no cuenten conmigo para ese enchastre”.

En cambio, Torres buscó frases que suenan a mucho, aunque digan poco: “Hay que ser coherentes: o vamos juntos o no. Las ingenierías electorales como para “porotear” según cada distrito terminan siendo una estafa al electorado”.

La intención del gobernador, según su entorno y aunque Ana Clara Romero forme parte de esa especie de “círculo rojo” que se sentará a intercambiar ideas y posiciones con los libertarios, es tener la libertad de poder decidir en su distrito donde, como adelantó este medio, la intención es despojarse cuanto antes de la elección de las posibles candidaturas para poder seguir afianzando su poder provincial con la mirada puesta en su intención de ser reelecto en 2027.

“Debemos ser serios y no confundirnos. No somos partícipes ni de chicanas ni de roscas. Y sabemos que las cosas cambian todos los días”, opinó Ana Clara Romero, seria candidata a intentar repetir su mandato en las elecciones que vienen.

En Chubut saben que la elección nacional de este año no influirá en la gestión provincial. Por eso, el mismo Torres llamó a “desdramatizar” la contienda, aunque claro, el resultado tendrá una influencia crucial en el andar del gobierno nacional y sus futuras decisiones.

Torres no es ajeno a esta realidad y por eso juega su propio partido. No se negó a que una dirigente de su riñón (Romero) juegue en las grandes ligas mientras tanto él siga sacando puntos de ventaja que le aseguren un ascenso propio en un futuro cercano. Sin fulbito para la tribuna, claro.