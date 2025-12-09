Cómo podemos entender la discapacidad

Todos somos “discapacitados” en algo: cada uno tiene limitaciones, dificultades o zonas donde no alcanza tan fácilmente ciertas metas. Aun así, trabajamos, estudiamos, construimos vínculos y buscamos logros.

Cuando una diferencia deja una marca visible en el cuerpo, lo que aparece para los otros como representación y aun como percepción es lo que suelen llamar “discapacidad”: algo que se ve y que se vuelve objeto de mirada, clasificación y juicio social.

En cambio, cuando la dificultad no deja huella corporal —como ocurre con los trastornos emocionales, afectivos, — entra en otro régimen de representación social. No se ve, no se señala en la calle, pero a veces se cuestiona su legitimidad, se minimiza o se interpreta como falta de voluntad o carácter.

Ambas formas de vivir una limitación comparten algo profundo: son experiencias humanas, universales, aunque socialmente diferenciadas. La visibilidad o invisibilidad de la marca modifica la manera en que el entorno responde, pero no la esencia de la vulnerabilidad que todos compartimos.

Podremos entender profundamente a las personas con discapacidad si podemos mirar su subjetividad, las emociones que albergan y las posibilidades de desarrollo que tienen. Se tiende a homogeneizar la discapacidad como un todo, es alguien que no puede. Pero esta mirada anula la singularidad, Es alguien que no puede pero también es alguien que puede

Entendemos desde el universo de los deseos, dado que el ser humano es un ser deseante.

Desde el psicoanálisis miramos no solo un cuerpo con diferentes dificultades sino los deseos que habitan ese cuerpo. Para poder permitir el desarrollo de ese sujeto es necesario escucharlo, entender sus deseos, sus temores, sus ganas, sus imposibilidades y sus posibilidades y es a partir de una escucha empática que le vamos a permitir el desarrollo posible. Siempre hay un desarrollo posible, los límites no están dados de entrada, van surgiendo en el proceso.

La persona con alguna discapacidad está inmersa en una familia y el rol de la familia es esencial en el desarrollo de ese sujeto. También es importante el vínculo que se establece entre la familia los profesionales que lo atienden y el sujeto. Todos deberían estar unido para lograr el desarrollo de sus potenciales.

Si tratamos la discapacidad como un obstáculo estamos impidiendo el desarrollo de la autoestima fundamental para su progreso. En cambio si en vez de ver un obstáculo vemos una característica estamos mirando de una manera objetiva. Es una característica a la que hay que enfrentar y encontrar los caminos adecuados para que no impida que el sujeto se desarrolle en sus posibilidades.

Cuando se ejerce sobreprotección se está impidiendo el desarrollo.La negación y las expectativas de un rendimiento no acorde con la realidad causa frustración y puede generar enojo que recae en el sujeto que no puede cumplir con lo esperado.

La idea no es una adaptación del sujeto a lo llamado” normal”. La idea es entenderlo en sus necesidades, deseos y posibilidades, para que pueda aceptarse con sus características y ser feliz disfrutando sus posibilidades.

La familia, la sociedad y los profesionales involucrados son los encargados de colaborar en este propósito. Si el sujeto es realmente aceptado y escuchado va a poder aceptarse y desarrollarse sin compararse ni desvalorizarse por lo que no puede. No es una tarea fácil, pero si sabemos escuchar y comprender las necesidades del sujeto lo estamos ayudando a no quedar preso de sus dificultades.

Al hablar en plural incluimos a la comunidad. Al respecto dice un dicho africano que para que un niño crezca se necesita una comunidad. Y en ella la práctica de la inclusión es humanizante.

*Psicoanalistas. Programa Educreando binacional. Asociación psicoanalítica de Buenos Aires ( APdeBA)