Debut de Santilli con promesas en borrador

En su debut como ministro del Interior Diego Santilli promete a los gobernadores mantener abierta la vía del diálogo con agendas que contemplen sus necesidades y preocupaciones. La mayoría le ha dado un voto de confianza aunque le cree más por su cintura política que por su pertenencia al gobierno libertario, que les ha fallado en reiteradas ocasiones.

“El Colo” le cae bien a los gobernadores porque habla el lenguaje de la política. Incluso en su entorno prometen dialogar con aquellos que quedaron sin representación parlamentaria como Juntos Somos Río Negro.

Bajo la supervisión del karinista jefe de gabinete Manuel Adorni, el dirigente del PRO abrió la ronda con el chubutense Ignacio Torres que revista en Provincias Unidas y con el catamarqueño Raúl Jalil, un peronista que ha mostrado ánimo colaborativo. En la misma línea fueron citados para esta semana el cordobés Martín Llaryora, el sanjuanino Marcelo Orrego y el salteño Gustavo Sáenz. El resto serán llamados durante los próximos días y antes de fin de mes.

El Gobierno no necesita de todos los gobernadores para avanzar con las reformas laboral, tributaria y del Código Penal pero Santilli conversará por lo menos con los 20 distritos invitados por el presidente Javier Milei a aquella reunión de la que excluyó a los peronistas más opositores, entre ellos a Axel Kicillof.

“Tengo consenso social pero no consenso político”, admitió Milei en Estados Unidos. Compensar esa situación es lo que busca Santilli. Y votos para cada una de las leyes.

Aún debilitados por el resultado de octubre, los jefes provinciales tienen una chance para que se atiendan sus necesidades, aunque algunos como el santacruceño Claudio Vidal están más apremiados. Tiene dificultades para afrontar salarios estatales.

Diciembre puede ser un mes muy difícil, o una oportunidad para la gestión libertaria que todavía tiene un alto porcentaje de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) sin ejecutar y podría imponerse con la billetera o la política.

Torres se retiró aliviado ayer tras escuchar la confirmación de que se mantiene la negociación que inició con Guillermo Francos y Lisandro Catalán para la quita de retenciones al petróleo convencional. Los de la “U” consensuaron vía zoom una serie de demandas comunes para evitar que los dividan en las bilaterales. En esa agenda incluyeron la deuda con cajas previsionales, obras viales y en algún caso el aval para endeudamiento.

El segundo invitado, Raúl Jalil, advirtió que difícilmente haya ingreso de dólares por turismo o más inversiones mineras sin un plan para el gas en el norte y un plan vial. También reclamó compromisos pendientes. Ahora espera optimista.

Más o menos prudentes, y más o menos escépticos, los 20 distritos interlocutores se manifestaron dispuestos a conversar y hasta a favor genéricamente de las reformas. Sin embargo en los dictámenes del Presupuesto 2026 ya hubo diferencias: el PRO firmó en disidencia el proyecto presidencial porque no contempla la coparticipación porteña; Unión por la Patria y la izquierda firmaron cada bancada el propio mientras que Encuentro Federal sostuvieron una iniciativa con 0.9 de superávit entre otras diferencias respecto de la iniciativa oficial.

En ese marco arrancó la disputa interna del peronismo acrecentada cuando Osvaldo Jaldo exigió a los diputados electos por Tucumán que acompañen los pedidos de Milei. A Javier Noguera –más cercano al Instituto Patria- le advirtió que “tiene que acompañar al gobierno de la provincia para que el gobierno de la provincia pueda gobernar y darle gobernabilidad a los municipios” . “Tiene que cuidar a su esposa que gobierna Tafí Viejo”, apuntó y luego Cecilia Moreau lo denunció por “extorsión política”.

Otro dato genera incertidumbre: las charlas son a libro cerrado, porque de la reforma laboral y la tributaria no se conoce ni siquiera un borrador.