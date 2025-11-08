El Gobierno planifica una nueva cumbre con los gobernadores para negociar el Presupuesto 2026

La última cumbre de Javier Milei con gobernadores tras la victoria de LLA en las elecciones legislativas.

El gobierno de Javier Milei busca sellar un acuerdo político por el Presupuesto 2026. Luego de los cambios en el Gabinete, el Ejecutivo planifica una nueva cumbre con los gobernadores para avanzar en las negociaciones.

Este viernes, Diego Santilli oficializó su renuncia al cargo de diputado y allanó su camino para jurar como nuevo ministro de Interior la semana entrante.

Sin embargo, ya comenzó a reunirse con los mandatarios provinciales junto al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Ambos ya se reunieron con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), mientras que ya tienen reservado otras citas con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Sáenz (Salta).

Desde Casa Rosada buscan impulsar los consensos para el Presupuesto 2026, que empezará a debatirse en sesiones extraordinarias en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

“Los mandatarios presentaron sus agendas y coincidieron en la importancia de avanzar en el presupuesto 2026 y en las reformas estructurales que el país necesita: modernización laboral, reforma tributaria y nuevo Código Penal”, reportaron desde el Gobierno a La Nación.

Por su parte, los gobernadores «dialoguistas» insistieron en que buscan colaborar con el oficialismo, aunque remarcaron que buscan garantías de que el Ejecutivo cumplirá los acuerdos previstos.

Además del Presupuesto 2026: el Gobierno también negocia reformas con las provincias

Desde TN indicaron que Nación quiere reeditar el Pacto de Mayo e incluir, además del Presupuesto, acuerdos para las reformas tributarias, laborales y penales venideras.

Asimismo, el Gobierno también quiere sumar el proyecto que promueve el uso de «dólares en el colchón».

A la vez, rechazaron tener en cuenta cambios sobre el esquema de repartición de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y trascendieron que en las negociaciones no incluirán los pliegos judiciales en el temario.