Luis Caputo desembarcó en Washington con una meta clave: asegurar el respaldo financiero de Estados Unidos

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó este sábado a Washington para reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El objetivo del tan esperado encuentro es poder definir cómo se aplicará el respaldo financiero que le ofreció Donald Trump al presidente Javier Milei para reflotar la situación económica del país.

El Gobierno quiere cerrar las negociaciones con Estados Unidos, para esto Luis Caputo viajó para reunirse con Bessent. La reunión es clave ya que marcará el inicio formal de las negociaciones para definir cómo se implementará el paquete de asistencia que incluye un swap, un crédito satand-by y una eventual intervención sobre bonos argentinos.

Según la información brindada por fuentes oficiales, la reunión se llevará a cabo en la sede del Departamento del Tesoro y contará con la presencia del subsecretario Michael Kaplan, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Negociación clave con Estados Unidos: el apoyo que ofrece el Scott Bessent

Scott Bessent ofreció una herramienta clave para la negociación con Argentina: el Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund). Según lo adelantado, por medio de este fondo, Washington podría financiar un un swap por 20.000 millones de dólares, otorgar un crédito stand-by, adquirir bonos soberanos y operar tanto en el mercado primario como en el secundario de títulos públicos argentinos.

El funcionario estadounidense aseguró el pasado 23 de septiembre que «el Tesoro de Estados Unidos está listo para comprar bonos argentinos en dólares, otorgar un importante crédito stand-by y establecer una línea de swap de USD 20.000 millones con el Banco Central».

También confirmó que Washington busca «coordinar con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva en los mercados».

La reunión entre Caputo y Bessent se da en medio de una fuerte tensión financiera en los mercados y tras una semana de presión sobre el peso argentino por la cual el Tesoro tuvo que intervenir para contener un aumento del 7% en el dólar oficial.