El efecto Adorni y la estrategia neuquina

El gobernador Rolando Figueroa siguió con interés la elección de legisladores porteños el domingo pasado. Los datos que manejaba antes del conteo de votos le pronosticaban una victoria del radical Leandro Santoro, con quien se comunicó ese mismo día, a horas de que las urnas lo terminaran desplazando al segundo lugar.

Sin injerencia directa sobre Neuquén, la jornada electoral interesó en función de que terminó confirmando un cambio de época o “reseteo” de la política como suele repetir el gobernador.

Es cierto que La Libertad Avanza nacionalizó la elección de la Ciudad de Buenos Aires más por su necesidad de obtener un triunfo para disciplinar al PRO, cosa que pareciera haber logrado, que por un interés concreto de sumar escaños en la Legislatura porteña.

Es también el distrito que más conoce (no se caracterizan los Milei por su interés en el otro 99% del territorio nacional) y pudo allí colocar un candidato del riñón del presidente como fue el vocero Manuel Adorni.

Su falta de federalismo, justamente, le impide poner a jugar otras figuras de peso en las provincias, donde los protagonistas se van construyendo con cierta dificultad. Eso terminó siendo una ventaja para muchos gobernadores que fueron exitosos en evitar la nacionalización en la elección de sus Legislaturas como ocurrió en Salta, Jujuy y San Luis.

Octubre será otra historia, aunque es sabido que la estrategia de Rolando Figueroa será provincializar las legislativas con su armado político “anti grieta”.

Frente a ese escenario, ¿con quién va a polarizar La Libertad Avanza en la provincia? Si el mandato a nivel nacional es mostrarse como la única oposición al kirchnerismo, no parece ser un discurso efectivo en un distrito donde el sector está, a priori, desarmado y sin capacidad de daño para ninguno de los oficialismos.

La diputada nacional Nadia Márquez dijo esta semana que el partido es el “único vehículo” para garantizar las “ideas de la libertad” en el Congreso y posiblemente allí apunte la campaña: darle más votos al presidente en las dos cámaras para que pueda hacer las reformas que necesita la Argentina.

Neuquén tiene una buena base de adherentes a Milei, en simultáneo con un apoyo a la gestión de Figueroa. Cuál de ellas priorizará el electorado en la elección del 26 de octubre, posiblemente, dependerá de los nombres que encuentre en las boletas y de qué tan efectiva sea cada una de las campañas para asociar a ¿las candidatas? a sus líderes.

Hay quienes alientan la versión de que se podría repetir la estrategia que usó Figueroa en las elecciones provinciales de 2023 de no conformar una alianza política, sino llevar la mayor cantidad de sellos posibles acompañando una misma fórmula.

La prohibición de llevar listas espejo, es decir, que un candidato se presente simultáneamente con más de una agrupación o alianza, está contenida en el artículo 22° de la ley 26.571 de las PASO y es uno de los que quedó suspendido este año por decisión del Congreso.

Pero en el gobierno no lo ven posible, sino que apuntan más a un esquema de una gran alianza que contenga a los partidos que formalmente decidan integrarla. En el caso de los que no, sumarán a sus dirigentes, como ocurriría con el Movimiento Popular Neuquino, que se encamina a no figurar con su tradicional mapita en las boletas del 26 de octubre.

Y con algunos “libertarios” como los que responden a Leandro López, o los kirchneristas del PJ y hasta de Kolina que se llevará el nuevo rolista, “Beto” Vivero.

“La Neuquinidad versus Buenos Aires” va a ser el combustible de la campaña de los candidatos de Figueroa, eso está definido, pero aún no cómo seleccionarlos para cumplir con el requisito que pidió la jueza Carolina Pandolfi.