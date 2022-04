El fantasma que existe en el MPN

El sector Azul está enfocado en la reunión de El Chocón para marcar, literalmente, la cancha a las otras dos facciones que tienen interés en el poder.

La predominancia del Movimiento Popular Neuquino en la política provincial tiene su plataforma en una serie de factores que tienen que ver con la estatalización partidaria, la opción por la neuquinidad y la puja entre las facciones internas, no fingida, cuando se discute quien tiene el poder.

En el oficialismo Azul del partido dicen que los fantasmas, como las brujas, no existen pero que los hay, los hay. Entonces, por las dudas, unos actúan en forma desafiante y otros a la defensiva sin que se note mucho. Sería como una subinterna dentro de la interna que borra los límites. Es que los vasos comunicantes, vía whatsapp, parecen insondables.

Hay un debate en torno a la fecha en la que sería más conveniente convocar a internas unidas, las de autoridades partidarias y las de cargos electivos. Se estudia algún domingo de octubre aunque hay una dificultad en torno a la convocatoria por la finalización de mandatos en la Junta de Gobierno y en la Convención del MPN. Salvando algunas cuestiones técnicas no habría demasiados problemas en hacerlas juntas, el afiliado vota en una urna para autoridades y después en otra urna para cargos electivos. En ésta también lo harían los independientes porque son internas abiertas.

El problema es de fechas y aún no está resuelto y, en principio, sería un escollo difícil de sortear, salvo… siempre hay un pero, que haya una sola lista para renovar autoridades, en cuyo caso no se debería llamar a elecciones.

El sector Azul y Blanco del petrolero Guillermo Pereyra y el Violeta de Rolando Figueroa, no han dicho en on que van a participar. En realidad están esperando que suene el teléfono con alguna oferta de esas que no se pueden rechazar.

El Azul oficialista está entretenido en marcar territorio y buscan llenar la cancha, dentro de dos semanas, en El Chocón. El candidato Marcos Koopmann recorre la provincia para armar el entramado de base con cada intendente que puede ser reelecto o quien aspire a reemplazarlo. Después que pase el estrés del mitín político, pondrán manos a la obra para resolver la fecha de internas.

Claro que como las llamadas por whatsapp son constantes nadie confía en el otro demasiado como para no hacer previsiones. El exgobernador Jorge Sapag se vio obligado a salir a decir que Marcos era un buen candidato aunque admitió que tiene comunicación con Rolando. En ese entorno de apoyos y desconfianzas se encuentra la lógica de que se lo haya instalado como el propuesto sucesor de Gutiérrez. Con el argumento de que no mide (se usa cuando conviene ) podría haber un guiño hacia afuera del sector Azul.

Para resolver fechas de internas se espera una decisión de Jorge Sapag para que pueda hacer campaña por alguno de los dos estamentos partidarios del MPN.

En 1992 cuando gobernaba Jorge Sobisch comenzó un conflicto con los gremios estatales y, según contó Gustavo Vaca Narvaja, Felipe Sapag reunió a la presidencia del partido con un lapidario mensaje. “No podrá avalar desde el partido a un gobierno que ha bajado las banderas históricas del MPN”, escribió. La historia parece ser circular.

En 2018, Rolando como titular de la Convención hizo una convocatoria en abierto desafío hacia Gutiérrez quien preside la Junta de Gobierno. Fue el inicio de la interna dentro de la interna. En este caso, quedó flotando la duda en relación con el supuesto apoyo de la vanguardia de la renovación generacional hacia esa malograda reunión que luego fue vaciada porque no alcanzó el quórum.

En forma previa, en 2015 cuando salieron elegidos en internas el tándem Gutiérrez – Figueroa el entonces presidente del partido acusó que habían usado los recursos del Estado para imponer al candidato. Hicieron fila para cruzarlo. Era Sobisch.

Para alejar fantasmas aparecieron carteles proponiendo a Marcelo Rucci para el 2023, no vaya a ser cosa que se le ocurra competir con Gutiérrez quien, todo indica, iría por la reelección como titular del partido o de la Convención. Para que ya no existan más fantasmas sólo habría que tener el sí de Jorge para uno de los dos órganos partidarios.