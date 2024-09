El invisible impuesto que la provincia de Neuquén le cobra a la comarca petrolera

El Ente Provincial de Energía de Neuquén, EPEN, abastece de energía a la Cooperativa Copelco para distribuir energía en las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul.

Por la energía, potencia y transporte que el EPEN le provee a Copelco, Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) le cobró, por el consumo de energía, potencia y transporte, durante el mes de junio de 2024, un total de quinientos nueve millones, trescientos veintiséis mil ciento cuarenta y un pesos ($509.326.141).

Sin embargo, lo que el EPEN le cobró a Copelco por el mismo consumo, fue un total de ochocientos millones, doscientos setenta y un mil, noventa y cuatro pesos ($ 850.271.094). Esto representa una diferencia de $ 340.944.952 en favor del EPEN

Desde la provincia se cuestionan las tarifas que Copelco, a instancias del poder concedente, que está en los municipios, les cobra a las reparticiones públicas provinciales. Incluso, desde la Fiscalía de Estado se impulsó una demanda judicial, con sentencia favorable en primera Instancia, cuestionando esas tarifas a las reparticiones públicas provinciales.

Si se compararan las tarifas aplicadas a los comercios, con las aplicadas a las reparticiones públicas, hay una diferencia, en perjuicio de estas, de $ 138.995.351.

Aún así, la diferencia en favor de la provincia es de $ 201.949.601 por el mes de junio de 2024. Significa más de 2.400 millones de pesos en el año, que la provincia del Neuquén, a través del EPEN, se lleva de las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul.

Seguramente desde el EPEN se dirá que esa diferencia se justifica por el transporte interno, dentro de la provincia, que hace EPEN para llevar energía a ambas localidades. Esto implica dos líneas de alta tensión, de 132 KV, desde El Chocón a Cutral Co y desde Arroyito a Plaza Huincul y sendas estaciones transformadoras 132/33/13,2 KV. Por ambas instalaciones el EPEN considera, al elaborar su cuadro tarifario, la amortización y el costo del capital de las mismas.

Sin embargo, ambas se construyeron totalmente con el FEDEI (Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico del Interior). Este fondo, al igual que el Fondo de Compensación Tarifaria (FCT) es administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), que se nutre del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE).

El FNEE se compone con el aporte de todos los usuarios de energía Eléctrica, a razón de 0,512 $/KWh.

Con el FNEE el CFEE crea los ya mencionados FCT y FEDEI, que se distribuyen entre las 23 provincias, excepto CABA.

Cada jurisdicción provincial le da a ambos fondos el destino que considera más apto para su provincia. Para el caso de la provincia de Neuquén, quien recibe esos fondos es el EPEN. Ni un centavo del FEDEI, ni del FCT se destina a las ciudades donde prestan el servicio de Distribución de energía eléctrica las Cooperativas.

La última cifra publicada por el CFEE indica que en el año 2020 la provincia de Neuquén recibió, entre obras del FEDEI y aportes del FCT, más de cuatro millones de dólares.

Para el caso de Cutral Co y Plaza Huincul, ni un centavo para que ambos municipios, en su calidad de poder concedente, pudieran priorizar, vía tarifas eléctricas, algunas actividades económicas, como por ejemplo, lo hace la provincia de Río Negro con las actividades de la tierra, que tienen tarifas diferenciales, provenientes de dicho fondo. Tampoco hubo una obra eléctrica hecha con fondos del FEDEI.

Sin embargo, ambas ciudades aportan cerca de 50 millones de pesos al FNEE.

Entonces, es muy claro que la provincia, a través del EPEN, no solo se apropia de las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul, vía tarifaria, de más de 2400 millones de pesos al año, sino también de los aportes al FNEE, que regresan a toda la provincia, pero no a la Comarca Petrolera.

Por el contrario, las obras que han hecho, como las ya mencionadas, fueron pagadas 3 veces por los usuarios de la Comarca Petrolera: la primera, mediante los aportes al FNEE; la segunda al pagar la amortización de las mismas, que el EPEN incluye en la tarifa y; la tercera al pagar la rentabilidad al capital, también incluida en las mencionadas tarifas que el EPEN le aplica a Copelco.

Finalmente, la provincia de Neuquén no solo se lleva de la Comarca Petrolera los impuestos aprobados por las leyes provinciales, como el Inmobiliario, el Impuesto a los Ingresos Brutos y a los sellos, que retornan a sus municipios mediante la Ley de Coparticipación Provincial, sino también del silencioso impuesto al consumo de energía eléctrica, que se viene pagando pacíficamente desde hace décadas. Es necesario revertir esto.

En la provincia de Neuquén no existe un marco regulatorio eléctrico provincial ni un ente regulador independiente. La Ley de creación del EPEN N° 2386 le otorgó el poder de policía de los servicios de electricidad de jurisdicción provincial, lo que significa la posibilidad de ser juez y parte ante muchos de los conflictos que se presenten. Es este un buen punto de partida para el debate: La creación de un marco regulatorio eléctrico y un ente regulador que lo aplique.



*Ingeniero. Exdirector del órgano de Control del Servicio Eléctrico de la Municipalidad de Neuquén.