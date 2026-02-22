El pacto de Milei con todas las ligas de gobernadores

El Gobierno aprende de sus errores. Después de que el peronismo le arrebatara un lugar en la Auditoría General de la Nación (AGN) los libertarios diseñaron su estrategia en base a la fragmentación de la oposición. Con Javier Milei de viaje fugaz por Estados Unidos y la aprobación de su hermana Karina, se consolidó un mapa de alianzas que evitó imprevistos.

Hubo viejos usos y costumbres parlamentarias y legales. A los 95 libertarios se les sumaron los 12 diputados del PRO y los 6 de la UCR que dirige desde Mendoza el gobernador Alfredo Cornejo. El jueves pasado sumaron un diputado extra a los 16 que les faltaban para el quórum mientras que la votación en general fue más holgada gracias a los jefes provinciales.

El peronista Raúl Jalil contribuyó al quórum pero mandó a sus diputados a votar en contra. Su compañero Osvaldo Jaldo ordenó a los tres diputados que le responden acompañar el inicio de la sesión aunque Javier Noguera, que fue electo a impulso kirchnerista, ayudó a abrir el debate y se ausentó en las 27 votaciones. Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, de Salta y Misiones, terminaron siendo incondicionales.

Provincias Unidas expuso su heterogeneidad. Sólo el rionegrino Sergio Capozzi dio quórum tras participar de la mesa política del Pacto de Mayo y ayudar a redactar la ley, al menos en los capítulos donde no metió mano Federico Sturzenegger. En parte le atribuyen haber conversado su postura con Cristian Ritondo –jefe del bloque del PRO- y el gobernador Alberto Weretilneck.

Los cordobeses fueron la sorpresa. Juan Schiaretti se ausentó con el argumento de haber tenido un problema con su vuelo. Como Maximiliano Pullaro desde Santa Fe –y Capozzi- impulsaba cambios al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Tampoco estuvieron sus compañeros de Hacemos por Córdoba Ignacio García Aresca ni Alejandra Torres por lo que ya se habla de tensión con el gobernador Martín Llaryora a pesar de que dio libertad de acción después de que se quitara el capítulo fiscal. Del interbloque votaron en contra de la ley cuatro de los cinco radicales; dos socialistas; Lourdes Arrieta y Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot. Gisela Scaglia, jefa del espacio y excompañera de fórmula de Pullaro, votó a favor. “No es hora de romper” habría dicho.

Al sur del Río Colorado los libertarios sumaron votos uno a uno además de Capozzi. Karina Maureira acompañó el pedido de sesión y luego votó a favor excepto cuatro capítulos, según explicó, para respaldar las necesidades de Neuquén. José Garrido votó afirmativamente a pesar del origen sindical de su gobernador, el santacruceño Claudio Vidal. Malherido por el resultado de octubre, Ignacio Torres no aportó votos a esta ley y el discurso en contra de su coterráneo Jorge Avila (PU) fue un cachezato a la política y a los dirigentes sindicales.

En ese contexto el oficialismo avanzó con tanta confianza que cometió un desliz advertido por el rionegrino Marcelo Mango. En el arranque el jefe del bloque Germán Martínez (UxP) los puso en guardia y pidió apuntar a la inconstitucionalidad de la ley. Cuando le tocó hablar el cipoleño notó la poca presencia libertaria y solicitó votar una moción de orden para devolver la ley a comisión. Asustado, Luis Petri, que ejercía la presidencia, le pasó la palabra a Silvana Giudice en lugar de votar evitando por fuera del reglamento que se cayera la sesión por falta de quórum. Martín Menem volvió de urgencia junto a los demás libertarios y evitaron una catástrofe.

“Esta ley es inconstitucional: nace con vicios de nulidad absoluta. El artículo 52 de nuestra Constitución Nacional establece que corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados la iniciativa de las leyes sobre contribuciones. Sin embargo, este proyecto crea nuevas contribuciones, organizadas en distintos capítulos y títulos. Es una ley que ingresó por la ventana del Senado” reprochó Mango ante Río Negro y lamentó no haber ganado su jugada.