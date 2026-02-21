Aranceles y tensión: la Casa Rosada avanza con el acuerdo con Estados Unidos pese al fallo contra Donald Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles generalizados a las importaciones de los socios comerciales. Pese a esto el estadounidense mantuvo su postura y en un intento de desafiar al fallo judicial, realizó un nuevo anuncio de aranceles temporales del 15% sobre casi todas las importaciones.

Las implicancias no se limitan a los aranceles globales que impuso el mandatario, sino que también alcanza a los acuerdos comerciales que la Casa Blanca negoció por ejemplo con Argentina.

La Casa Rosada confirmó que avanzará con el acuerdo con Estados Unidos

La medida de la Corte Suprema podría obligar al gobierno a estadounidense a deshacer acuerdos con otros países y a pagar reembolsos cuantiosos a las administraciones extranjeras afectadas. Según lo informado en Infobae, la decisión judicial podría dejar sin efecto el principal beneficio que Argentina obtenía en términos de acceso a mercados, dado que la reducción del arancel era «la única concesión en materia de acceso a mercados que brindaba a nuestro país», afirmaron desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

La ampliación de la cuota anual de importación de carne vacuna que aumentó a 100 mil toneladas métricas hasta 2026, se concedió mediante un decreto específico de Trump y no está incorporada al tratado invalidado.

Fuentes cercanas a la administración de Javier Milei indicaron a Infobae que el fallo de la Corte pone un signo de interrogación sobre la sostenibilidad del acuerdo. Sin embargo resaltaron que aún así existe una posición unánime de que no habrá marcha atrás en la decisión de ratificar el tratado comercial con Estados Unidos mediante un proyecto en el Congreso.

«Eso no se frena. En las próximas semanas tenemos intención de enviar las modificaciones de leyes que nos permitan aplicar los aspectos técnicos», afirmó la misma fuente consultada. Es necesario recordar que para ejecutar varios de sus apartados, el Gobierno debe cambiar varias normas algunas de las cuales se dispondrán por Decreto, otras por Resolución Administrativa, pero las más importantes deberán aprobarse mediante trámite legislativo.

El reciente fallo estadounidense cambia las reglas del juego comercial al eliminar parte del diferencial arancelario que beneficiaba a los productos argentinos. La sentencia determina que solo el Congreso de Estados Unidos tiene la autoridad para fijar impuestos, quitándole al Poder Ejecutivo la facultad de imponer aranceles masivos de forma arbitraria.

El efecto que tendrá esto en el sector argentino es la pérdida de la «ventaja competitiva» que el país tenía frente a sus vecinos:

Pérdida de beneficios: Se diluye la diferencia arancelaria que favorecía a Argentina sobre Brasil. Antes, Argentina exportaba 1.600 productos con arancel 0%, mientras que Brasil pagaba hasta un 50%.

Se diluye la diferencia arancelaria que favorecía a Argentina sobre Brasil. Antes, Argentina exportaba 1.600 productos con arancel 0%, mientras que Brasil pagaba hasta un 50%. Sectores clave: El acero y el aluminio son los más afectados por esta nivelación de condiciones.

El acero y el aluminio son los más afectados por esta nivelación de condiciones. Acuerdos caídos: Según la CERA, el compromiso de llevar el arancel del 10% al 0% para 1.675 productos ha perdido validez legal tras este fallo

Aun así no todo son malas noticias para los exportadores locales ya que en la venta de carne bovina, por ejemplo, la cuota de 80.000 toneladas permanece intacta, ya que se negoció de forma independiente al acuerdo afectado. Y por otro lado, los mecanismos para facilitar inversiones bilaterales siguen vigentes, según la consultora Abeceb, lo que da un respiro a la seguridad jurídica.

Panorama complejo para el acuerdo comercial con Estados Unidos en el Congreso

La complejidad de que el acuerdo pueda ingresar en extraordinarias se debe a que el Gobierno debe terminar de preparar los detalles del proyecto que enviará al Congreso, pero también se suma el hecho de que se tienen que cambiar varias leyes actuales para poder cumplir con lo pactado con el país norteamericano.

Mientras en el Senado se discutía la reforma laboral, en la Casa Rosada se estuvo trabajando intensamente en el texto del tratado. La administración del presidente Javier Milei quiere al menos comenzar con el proceso legislativo durante febrero.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue quien se encargó de manifestar estas intenciones tras precisar en su conferencia de prensa que se estaban «terminando de analizar» todas las opciones: «Si los tiempos acompañan será enviado a extraordinarias, si no, será seguramente de los primeros proyectos que enviaremos a partir del primero de marzo«, remarcó el funcionario.

En tanto en Diputados consideran que, una vez que esté lista, la iniciativa debería entrar también por el mismo recinto. No obstante, la Cámara baja aún tiene en carpeta debatir la reforma laboral que ya tiene la media sanción del Senado.

Varios referentes del bloque libertario consideran que el convenio comercial con Estados Unidos debería esperar hasta las sesiones ordinarias, sobre todo porque deben modificar varias normas para poder cumplir con lo que prometió a cambio la Argentina.

Una de las cosas más complejas es que, para que entren en vigencia los beneficios arancelarios, las autoridades norteamericanas exigieron que el país adhiera a un conjunto de convenios internacionales como el Tratado de Cooperación en materia de Patente (PCT, por sus siglas en inglés).

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que la incorporación a ese régimen ya tiene media sanción por parte de Diputados desde hace 29 años. «Es decir que ocho Gobiernos le hicieron el juego a los lobbies y se hicieron los ‘dolobus’. La aprobación del PCT va a implicar un antes y después para la ciencia en Argentina. Mucho bla bla con la comunidad científica del kirchnerismo, pero, mamita, le prohibían a los científicos patentar sus invenciones en el país», fue el cuestionamiento que lanzó en sus redes sociales.

El funcionario adelantó que también se pide «normalizar la situación con los tratados de Bruselas sobre señales por Satélite; de Budapest sobre depósito de microorganismos; acta de Ginebra sobre dibujos y modelos industriales; protocolo de Madrid de registro internacional de marcas; tratado sobre derecho de patentes; de Singapur sobre derechos de marcas y el Convenio UPOV 91″.

Todas estas son cuestiones que deberán ser discutidas en el ámbito parlamentario y es por este motivo que se podría demorar la aplicación del acuerdo comercial. Una vez que concluya con todas estas etapas legislativas, el Poder Ejecutivo estaría en condiciones de ratificar el instrumento y completar los pasos internacionales correspondientes, como el intercambio de notificaciones o el depósito formal, según establezca el propio tratado.

